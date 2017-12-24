Коноплянка встретился с главным тренером "Реала"

Сегодня, 15:42

Украинский полузащитник сделал совместное фото с Зинедином Зиданом

Евгений Коноплянка и Зинедин Зидан. Фото Instagram
Евгений Коноплянка и Зинедин Зидан. Фото Instagram

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка в одной из социальный сетей показал совместное фото с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом. По всей видимости, Коноплянка и тренер команды-победительницы клубного чемпионата мира встретились во время отпуска.

"С легендой", – подписал фотографию Коноплянка.

Напомним, что летом Коноплянка засобирался было в чемпионат Турции. Коуч "Шальке" Вайнцирль через переводчика посоветовал ему сменить клуб. На что украинец ответил: "А ты думаешь, ты здесь дольше задержишься, чем я?". Более того, наш вингер публично назвал Вайнцирля трусом. В итоге хоть за эти заявления Коно и был оштрафован клубом, но вскоре неугодного ему наставника и вправду выгнали. А украинец воспрял духом в "Шальке" уже при новом рулевом. Итоги года для украинских легионеров, выступающих в зарубежных чемпионатах.

Ранее немецкое издание Kicker назвало зарплату Коноплянки в "Шальке" –  четыре миллиона евро за сезон. "Сегодня" попыталась составить топ-5 украинских легионеров, исходя из окладов.

Напомним, что в ноябре отец Евгения Коноплянки рассказал нам, что "Бундеслига – это не чемпионат Жени". Украинскому полузащитнику "Шальке" якобы тяжело дается немецкий язык.
Реал Мадрид, Евгений Коноплянка, Зинедин Зидан, Шальке

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Сегодня|Спорт

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