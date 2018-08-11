Красивый финт футболиста, от которого соперник проехался лицом по газону

Забавный эпизод случился во время матча второго тура чемпионата ЮАР с участием чемпионов этой страны

В матче чемпионата ЮАР между "Полокване Сити" и "Мамелоди Сандаунз" один из игроков продемонстрировал потрясающий финт. Соперник после того, как мяч прошел у него между ногами, упал и проехался лицом по газону.

Матч второго тура чемпионата Южной Африки завершился выездной победой "Мамелоди Сандаунз" со счетом 2:0, команда забила по голу в каждом из таймов. Красивый финт удался 29-летнему игроку "Мамелоди" Тембе Зване, а имя футболиста, проехавшегося лицом по траве – Мбонами Сибусисо.

В прошлом сезоне "Мамелоди Сандаунз" выиграл чемпионат ЮАР, на пять очков опередив ближайшего преследователя. Футболисты "Полокване Сити" в прошлом году финишировали на 12-м месте.

Видео красивого финта в чемпионате ЮАР:

Напомним, что в прошлом году нападающий сборной Чили Алексис Санчес в одном эпизоде напомнил о трех знаменитых футболистах. Сначала он принял мяч в прыжке, как это любил делать Зинедин Зидан, затем он нелепо упал как Стивен Джеррард, а поднявшись на ноги Санчес красивым финтом в стиле бразильца Роналдиньо обыграл своего соперника.