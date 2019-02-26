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Криштиану Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос

Сегодня, 16:40

Одной из руководительниц центра станет подруга футболиста Джорджина Родригес

Криштиану и Джорджина
Криштиану и Джорджина. Фото: Instagram
Криштиану Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/54f/b29/5c754fb29d93b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/54f/b29/5c754fb29d93b.jpg Футбол Одной из руководительниц центра станет подруга футболиста Джорджина Родригес

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос. Одной из руководительниц центра станет подруга футболиста Джорджина Родригес. Ожидается, что центр предоставит 150 рабочих мест и будет проводить 18 пересадок в день.

"Помимо футбола я одержим здоровьем, технологиями и исследованиями, и хочу инвестировать в них. И я хочу, чтобы первая клиника в моей международной экспансии открылась в Мадриде, где я жил много лет", – рассказал Роналду.

Напомним, что испанский суд приговорил Криштиану к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 миллиона евро. Роналду отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере 14,7 миллиона евро.

Напомним, что недавно Криштиану Роналду мощным ударом отправил в нокдаун партнера по команде. Португальский форвард, выбивая мяч, попал в голову Сами Хедире.

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Тег футболист, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

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sport24.ru

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