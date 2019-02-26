Криштиану Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос
Одной из руководительниц центра станет подруга футболиста Джорджина Родригес
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос. Одной из руководительниц центра станет подруга футболиста Джорджина Родригес. Ожидается, что центр предоставит 150 рабочих мест и будет проводить 18 пересадок в день.
"Помимо футбола я одержим здоровьем, технологиями и исследованиями, и хочу инвестировать в них. И я хочу, чтобы первая клиника в моей международной экспансии открылась в Мадриде, где я жил много лет", – рассказал Роналду.
Напомним, что испанский суд приговорил Криштиану к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 миллиона евро. Роналду отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере 14,7 миллиона евро.
Напомним, что недавно Криштиану Роналду мощным ударом отправил в нокдаун партнера по команде. Португальский форвард, выбивая мяч, попал в голову Сами Хедире.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Криштиану Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"