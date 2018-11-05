Криштиану Роналду запретили пробивать штрафные у ворот соперников "Ювентуса"

Тренер считает, что Пьянич и Дибала смогут лучше испольнить стандартное положение

Главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед" запретил звездному футболисту своей команды Криштиану Роналду исполнять штрафные удары. Напомним, в первом матче в Манчестере итальянцы одержали минимальную победу благодаря голу Пауло Дибалы.

"Роналду – умный парень, он знает, что Пьянич и Дибала отлично исполняют штрафные удары. Стандартные положения вблизи штрафной площадки соперника будут пробивать вышеупомянутые игроки. У Роналду будут шансы забить с более дальней дистанции", – приводит слова Аллегри Football Italia.

Интересно, что еще во время выступления в "Реале" Криштиану Роналду был признан худшим исполнителем штрафных ударов в команде. На тот момент он выполнил 263 штрафных удара, но результативными оказались лишь 18 попыток.

А позже Криштиану Роналду оказался худшим исполнителем штрафных в истории чемпионатов мира и Европы.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду с семьей надел страшные маски на "Хэллоуин". Форвард "Ювентуса", его девушка и четверо детей основательно подготовились к празднику.