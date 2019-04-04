Легенда "Барселоны" Хави стал чемпионом Катара
Испанский ветеран добавил в свою коллекцию еще один трофей
Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд". За эту команду выступает знаменитый полузащитник Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании. В матче 21-го тура "Аль-Садд" обыграл "Аль-Ахли" (7:2). Команда набрала 54 очка и стала недосягаемой для конкурентов. Идущая второй "Лехвия" имеет 47 очков.
39-летний Хави Эрнандес выиграл чемпионат Катара впервые в карьере. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года.
Хави почти всю свою карьеру провел в "Барселоне". Полузащитник защищал цвета каталонского клуба с 1998 по 2015 год. За это время воспитанник "блаугранас" восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок и шесть раз – Суперкубок страны.
Четырежды Хави приводил "Барселону" к победе в Лиге чемпионов, и по два раза – в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Испанец впервые в карьере стал чемпионом Катара. А вот для его команды этой 14-й титул в истории. В активе ветерана в нынешнем сезоне 12 матчей, два года и пять голевых передач.
Ранее мы писали, что потолстевший Это'О забил курьезный гол в чемпионате Катара. Появилось видео "странного гола" четырежды лучшего футболиста Африки в чемпионате Катара.
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