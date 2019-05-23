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Легенда сборной Австралии назвал главного претендента на "Золотой мяч"

23 мая, 12:43

Он не видел, чтобы другой футболист оказывал такое влияние на топ-чемпионаты

Фото: AFP

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл считает форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду главным претендентом на "Золотой мяч". В прошлом году впервые за восемь лет приз достался не Месси и не Роналду – лучшим футболистом мира был признан Лука Модрич из "Реала".

"Причиной, по которой назову Роналду, многие со мной не согласятся, является его выступление за "Ювентус". Он ушел из "Реала" и оказал большое влияние на другую лигу. Никогда не видел другого игрока, который бы на протяжении многих лет делал подобное в "Манчестер Юнайтед" и "Реале". Знаю, что Роналду не выиграл Лигу чемпионов, но он вносит огромный вклад в успехи каждого своего клуба. Знаю, что люди не согласятся, я просто ценю его профессионализм", – цитирует австралийца Goal со ссылкой на Alkass Sport.

В нынешнем сезоне в 31 матче чемпионата Италии на счету португальца 21 гол и 11 результативных передач.

Ранее мы писали, что Роналду ударил кубком сына и даже не извинился. Португалец так увлекся награждением, что не заметил, что задел трофеем сына и невесту.


Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал MVP чемпионата Италии. Португальский футболист помог "Ювентусу" завоевать очередные золотые медали. В нынешнем сезоне 34-летний Роналду в 30 матчах Серии А забил 21 мяч (5 – с пенальти), а также отдал восемь результативных передач.

Напомним, что Криштиану Роналду возглавляет рейтинг ТОП-20 самых популярных спортсменов мира в Instagram. К слову, португалец является самым популярным человеком в соцсети, опережая других знаменитостей.

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Тег Криштиану Роналду, Золотой мяч

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Championat.ru

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