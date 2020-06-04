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Легендарный форвард "Реала" может возглавить бывший клуб Коноплянки

4 июня, 17:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Немецкий клуб не может выиграть в чемпионате 11 матчей подряд

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль является претендентом на пост главного тренера "Шальке". Руководство немецкой команды недовольно результатами работы Дэвида Вагнера и начало поиски нового наставника, сообщает Bild. Кроме Рауля на пост тренера "Шальке" претендуют Ральф Рангник, Ральф Хазенхюттль и Роджер Шмидт.

Клуб из Гельзенкирхена не может одержать победу в Бундеслиге на протяжении 11 матчей подряд. На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В последний раз команда выигрывала еще 17 января, когда была обыграна "Боруссия" из Менхенгладбаха.

Рауль выступал за "Шальке" с 2010 по 2012 год и становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии. Но главные успехи испанского форварда связаны с его родным "Реалом", чьи цвета он защищал с 1994 по 2010 год. За это время он шесть раз выигрывал чемпионат страны, четырежды – Суперкубок Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, один раз Суперкубок УЕФА и дважды побеждал в Межконтинентальном кубке. Сейчас он занимает пост главного тренера второй команды "Реала" – "Кастильи".

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чемпионат Германии Шальке Рауль

Источник: Сегодня|Спорт

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