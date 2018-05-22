"Легия" стала чемпионом Польши благодаря технической победе

Сегодня, 10:29

Болельщики "Леха" сорвали матч против "Легии", за что их клуб был наказан федерацией

Фото legia.com
Фото legia.com

Чемпионом Польши сезона-2017/18 стала "Легия". Это стало известно после вердикта по матчу заключительного тура чемпионата против "Леха".

"Легия" к 82-й минуте вела 2:0, когда матч был прерван из-за беспорядков – на поле выбежали болельщики "Леха". Болельщики "Леха" закидала файерами поле на 77 минуте встрече, из-за чего арбитр был вынужден остановить игру. В то же время несколько десятков фанатов выбежали со своих секторов, однако местные полицейские оттеснили их обратно.

Для того, чтобы завоевать чемпионство, варшавскому клубу надо было не проиграть. В итоге "Леху" было засчитано поражение, и "Легия" в третий раз подряд стала чемпионом. Втрое место заняла "Ягеллония", а третьим финишировал "Лех".

Добавим, что в составе "Легии" выступает экс-игрок "Шахтера" Эдуардо, а цвета "Леха" защищают украинцы Владимир Костевич и Алексей Хобленко.

Ранее мы сообщали, что еще один украинский футболист Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции в составе АЕКа.

Также во второй раз подряд чемпионом Болгарии стал украинец Игорь Пластун, выступающий за "Лудогорец".
футбол, чемпионат Польши, Легия, Лех Познань

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СЭ

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