Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО до апреля
Футболисты находятся под следствием с прошлой осени, когда устроили драку в кафе
Сегодня, 26 февраля, апелляционный суд постановил оставить решение Тверского суда Москвы по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева без изменений. Ранее Тверской суд Москвы принял решение продлить арест футболистов до 8 апреля.
Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, Мамаев, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были помещены в СИЗО за участие в двух потасовках 8 октября в Москве. В первом случае они напали на водителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин", а позже в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.
Срок ареста подозреваемых ранее продлевался до 8 февраля в виду незавершенности следственных мероприятий. Теперь Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля.
Ранее мы рассказывали как проводят первые дни российские футболисты за решеткой: Кокорин ест кашу и пьет чай, а Мамаев получил передачку с лапшой.
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