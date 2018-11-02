"Манчестер Сити" может остаться без своего лидера перед матчем с "Шахтером"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не доиграл матч 1/8 финала Кубка английской лиги с "Фулхэмом" (2:0). Бельгиец покинул поле на 86-й минуте, держась за левое колено. Напомним, что Де Брюйне только недавно восстановился после серьезной травмы, полученной в августе.

Это был лишь второй матч для хавбека в стартовом составе после восстановления. Впервые он играл с первых минут в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" (3:0).

Команды встретятся в четвертом туре в Манчестере уже 7 ноября. А завтра "Шахтеру" предстоит провести ответственный матч в чемпионате Украины – команда Паулу Фонсеки встретится с киевским "Динамо". Ранее на официальном канале "Шахтера" в YouTube появился проморолик матча. "Суперматч в Харькове. Битва гигантов "Шахтер" – "Динамо", – подписано видео.

Ранее своими ожиданиями о матче поделился бывший капитан "Шахтера" Сергей Попов: "В "Динамо" понимают, что разрыв в восемь очков – еще хуже".

А экс-защитник "Динамо" Александр Головко считает, что три очка в матче с "Шахтером" – шанс для "Динамо" вернуться в чемпионскую гонку".