"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм": онлайн матча чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

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Сегодня в матче 15 тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" на "Олд Траффорд" вернется бывший тренер манкунианцев Жозе Моуринью, уволенный из клуба почти год назад. Также по информации британских СМИ, этот поединок станет одним из ключевым для нынешнего наставника МЮ Уле-Гуннара Сульшера. Поражение от "шпор" может привести к увольнению норвежца. Наш сайт проведет онлайн матча с описанием событий на поле и с фото и видео самых ярких моментов.

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" – "ТОТТЕНХЭМ" 0:0

Турнирная ситуация и интересные цифры

МЮ в текущем сезоне Премьер-лиги набрал всего 18 очков после в 14-ти турах и идет девятым. И это худший показатель команды, начиная с сезона-1988/89. При этом манкунианцы выиграли только четыре из последних 19-ти встреч АПЛ. После трех подряд "сухих" матчей в феврале, "Красные дьяволы" сыграли в обороне на ноль только в двух из последних 25-ти матчей чемпионата – 36 пропущенных мячей.

Нынешняя беспроигрышная серия команды из трех матчей – самая длинная для "Юнайтед" в этом сезоне. При этот МЮ неплохо выступает на своем стадионе – серия из 8 домашних матчей без поражений с учетом всех турниров. Но у команды большие проблемы с реализацией пенальти – не забили четыре из шести 11-метровых в этом сезоне АПЛ. Больше не забивали в одном сезоне чемпионата только "Тоттенхэм" (1994-95) и "Ливерпуль" (2011-12) – по 5 пенальти.

И "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" потеряли в этом сезоне 12 очков в Премьер Лиге, ведя по ходу своих матчей. Только у "Астон Виллы" этот показатель хуже – 13 баллов. Тем не менее "шпоры" набрали на два очка, чем МЮ – 20 и идут пятыми. А Жозе Моуринью может стать первым тренером "Тоттенхэма", который выиграет свои первые три матча в высшем английском дивизионе с тех пор как возглавил клуб.

Однако назвать "Тоттенхэм" выездной командой никак нельзя – выиграл только один из семи гостевых встреч Премьер-Лиги. Также лондонцы пропускали в предыдущих девяти поединках кряду.

Личные встречи

Соперники провели между собой 191 встречу во всех турнирах. "Юнайтед"" выиграл 90 поединков, "Тоттенхэм" победил в 52-х матчах, и 49 игр завершились вничью. Каждый из соперников выиграл свой гостевой матч в Премьер Лиге в прошлом сезоне. "Манчестер Юнайтед" уступил в трех из последних семи домашних матчей АПЛ против "Тоттенхэма". "Тоттенхэм" проиграл 34 матча Премьер Лиги МЮ – больше, чем любой другой команды в турнире. До победы со счетом 3:0 в прошлом сезоне "шпоры" отдали в АПЛ четыре матча подряд на "Олд Траффорд", не забив ни одного мяча.

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Кадровые нюансы команд

Тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер надеялся, что кто-то из двух основных полузащитников команды – либо Поль Погба, либо Скотт Мактоминей, все же смогут помочь сегодня команде. Мактоминей травмировался 10 ноября в матче с "Брайтоном", а Погба не играет с сентябрьского матча с "Арсеналом". Без этих футболистов, по мнению коуча, "дьяволы" стали слишком легковесными в полузащите. Однако Поля мы все-таки точно не увидим.

"Тоттенхэм" останется без атакующего полузащитника Эрика Ламела и нидерландского вратаря Мишеля Ворма, которые все еще борются с травмами подколенного сухожилия и голени соответственно.Продолжают оставаться в лазарете уже продолжительное время Уго Льорис и Бен Дэвис.

Что говорили перед матчем

Тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер: "У нас было слишком много ничьих. Поражения, конечно, тоже расстраивают, но ничьи могли стать нашими победами, а футбол – это спорт результатов. Я не рад, осознавая, что мы могли играть лучше, но мы продолжаем работать. К сожалению, в последнее время мы не получаем тех результатов, которые заслуживаем. Повлияет ли возвращение Моуринью на игроков? Не думаю, что знание того, кто тренирует их соперника, как-то дополнительно поднимет мотивацию игроков. Парни немного разочарованы после воскресного результата, но сейчас все сосредоточены на игре в среду".

Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью: "У меня прекрасные отношения с болельщиками "Манчестер Юнайтед", – заявил т. Когда я вернулся сюда в качестве тв-эксперта, меня поразил такой прекрасный прием. Завтра я вернусь в качестве тренера команды, которая попытается обыграть "Манчестер Юнайтед". Я понимаю, что они хотят того, что полностью противоречит тому, чего хочу я. Конечно, я думаю, что во время матча они забудут про меня. И сейчас я чувствую себя так, как будто собираюсь сыграть против лучшей команды".

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" в последнем матче Лиги Европы молодежным составом проиграл "Астане" – 1:2

А "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов переиграл "Олимпиакос" – 4:2

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