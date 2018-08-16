"Мариуполь" во Франции проиграл "Бордо" в Лиге Европы

Одним украинским клубом в стало меньше в еврокубках. "Мариуполь" после домашнего поражения со счетом 1:3 поехал на ответный поединок во Францию и снова проиграл "Бордо", на этот раз со счетом 1:2. Таким образом, команда Александра Бабича остановилась в Лиге Европы на стадии третьего раунда квалификации.

Все голы были забиты во втором тайме. Хозяева повели 2:0 после точных ударов Пунджа и Санкаре, а гол престижа для "Мариуполя" провел Руслан Фомин.

"Бордо" – "Мариуполь" – 2:1 (0:0)

Голы: Пундж (56), Санкаре (58) – Фомин (66)

"Бордо": Костиль – Левчук, Кунде, Пабло, Пундж – Санкаре, Лерагер (Тчуамени, 62), Отавио (Плашил, 89) – Камано (Вада, 63), Де Превилль, Юссуф.

"Мариуполь": Гальчук – Кирюханцев (Полегенько, 46), Дава (Яворский, 46), Белый, Демири – Чурко, Пихаленок, Мишнев, Тищенко (Вакула, 62) – Фомин, Борячук.

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.