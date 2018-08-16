"Мариуполь" во Франции проиграл "Бордо" в Лиге Европы
Украинский клуб дважды уступил французам в квалификации Лиги Европы с общим счетом 2:5
Одним украинским клубом в стало меньше в еврокубках. "Мариуполь" после домашнего поражения со счетом 1:3 поехал на ответный поединок во Францию и снова проиграл "Бордо", на этот раз со счетом 1:2. Таким образом, команда Александра Бабича остановилась в Лиге Европы на стадии третьего раунда квалификации.
Все голы были забиты во втором тайме. Хозяева повели 2:0 после точных ударов Пунджа и Санкаре, а гол престижа для "Мариуполя" провел Руслан Фомин.
"Бордо" – "Мариуполь" – 2:1 (0:0)
Голы: Пундж (56), Санкаре (58) – Фомин (66)
"Бордо": Костиль – Левчук, Кунде, Пабло, Пундж – Санкаре, Лерагер (Тчуамени, 62), Отавио (Плашил, 89) – Камано (Вада, 63), Де Превилль, Юссуф.
"Мариуполь": Гальчук – Кирюханцев (Полегенько, 46), Дава (Яворский, 46), Белый, Демири – Чурко, Пихаленок, Мишнев, Тищенко (Вакула, 62) – Фомин, Борячук.
Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.
Вы сейчас просматриваете новость ""Мариуполь" во Франции проиграл "Бордо" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"