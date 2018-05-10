Матч легенд пройдет в Киеве перед финалом Лиги чемпионов: Шевченко, Воронин, Ребров выйдут на поле

20 мая в Гидропарке Шевченко и компания снова сыграют в футбол

Накануне финала Лиги чемпионов в Киеве состоится футбольный матч "Легенды футбола". Поединок пройдет 20 мая в "Городе спорта" (Гидропарк). Идея проведения матча принадлежит украинскому футболисту, экс-игроку киевского "Динамо" и сборной Украины Владиславу Ващуку.

Свое участие в матче уже подтвердили тренер сборной Украины Андрей Шевченко, экс-игрок "Ливерпуля" Андрей Воронин, экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, нынешний тренер "Динамо" Александр Хацкевич, бывший полузащитник "Динамо" Виталий Косовский, экс-игроки сборной Украины Владимир Езерский, Эдуард Цехмейструк, Виталий Рева и Сергей Нагорняк.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов 26 мая сыграют "Реал" и "Ливерпуль". Ранее букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве. Эксперты считают, что "Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, а в столице Украины будет забито много голов.

"Мы, футболисты, прекрасно понимаем, как нашим болельщикам хотелось бы сыграть вместе на поле, стать не просто зрителями, но и непосредственными участниками матча, почувствовать весь спектр эмоций именно в игре. И теперь такая возможность есть! Каждый, кто хочет сыграть с легендами футбола, может приобрести лот – и выйти на поле в составе одной из команд. Так что обладатель данного лота делает еще и доброе дело – собранные средства мы передаем на закупку оборудования для детского отделения Центра микрохирургии глаза", – говорит Владислав Ващук. Информация о том, как приобрести лот – тут.

Кроме того, накануне матча, 12 мая, в ТЦ "Гулливер" состоится большая фан-встреча, в которой примут участие Владислав Ващук, Владимир Езерский, Анатолий Демьяненко.