Матч "Шахтер" – "Верес" не состоится: команда гостей вернулась во Львов

В концовке чемпионата Украины не обошлось без скандала. Поединок 31 тура Премьер-лиги "Шахтер" – "Верес", который должен был пройти в воскресенье в 19:30, не состоится по причине неявки команды гостей. Ровенская команда приехала в Харьков в субботу, но потом его внезапно покинула, сославшись на отравление группы футболистов.

При этом, как сообщили segodnya.ua в "Шахтере", команда планирует выйти на поле в назначенное время.

В воскресенье в 5 часов утра "Верес" вернулся в Винники под Львовом. Автобус с командой встречали журналисты каналов "Футбол". Увидев прессу, в ровенском клубе не сразу стали открывать двери автобуса, а когда через несколько минут футболисты все же стали выходить из салона, многие из них закрывали лицо от телекамеры.

По словам клубного врача Юрия Виркуна, он не знает, где отравились девять футболистов – или вечером в гостинице, или на автозаправке по пути в Харьков. Когда игроки стали жаловаться на плохое самочувствие, он поставил им капельницу, снабдил медикаментами (левомицитин, активированный уголь и др.), а потом обратился к руководству за дальнейшими инструкциями. Руководство приказало возвращаться в Винники.

Обращаться к врачам в Харькове "Верес" не стал – по словам врача, клуб не хотел разводить панику и привлекать санэпидемстанцию. По информации источников каналов "Футбол", по приезду домой в госпиталь для сдачи анализов обратились четверо футболистов "Вереса".

Кроме того, как стало известно "Футбол NEWS", многие футболисты не согласны с решением клуба сорвать матч с "Шахтером" и теперь будут инициировать разрыв контрактов, так как "не видят своего будущего в команде с таким руководством".

На утреннем предматчевом совещании представителей "Вереса" в Харькове не было.