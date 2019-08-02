Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории рассудит женщина

УЕФА определился с судьей матча за Суперкубок Европы между английскими "Челси" и "Ливерпулем", который состоится в Стамбуле 14 августа. На эту игру впервые в мужском еврокубковом матче назначена женщина – француженка Стефани Фраппар. Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил. В июле Фраппар работала на финале женского Чемпионата мира между сборными США и Голландии.
Во французской Лиге 1 она дебютировала в минувшем сезоне, с сезона-2019/20 будет работать в высшем французском дивизионе на постоянной основе.
"Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Счет в матче ударом с пенальти открыл Мохамед Салах, а во втором тайм отличился Дивок Ориги. "Ливерпуль" завоевал шестой трофей Лиги чемпионов в истории.
А "Челси" в финале Лиги Европы разгромил "Арсенал" со счетом 4:1. Дубль в матче оформил новичок мадридского "Реала" Эден Азар, по мячу забили Педро и Оливье Жиру. У "канониров" гол престижа на счету Алекса Ивоби.
Ранее мы писали, что в суде "переиграли" титул обладателя Суперкубка-1986 с участием киевского "Динамо". В Бухаресте устроили судебные разборки за то, кому принадлежит важный евротрофей 32-летней давности.
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