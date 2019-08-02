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Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории рассудит женщина

Сегодня, 15:22

За первый еврокубковый трофей сезона будут бороться "Ливерпуль" и "Челси"

Стефани Фраппар

Стефани Фраппар / Фото: Reuters

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории рассудит женщина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80 Футбол За первый еврокубковый трофей сезона будут бороться "Ливерпуль" и "Челси"

УЕФА определился с судьей матча за Суперкубок Европы между английскими "Челси" и "Ливерпулем", который состоится в Стамбуле 14 августа. На эту игру впервые в мужском еврокубковом матче назначена женщина – француженка Стефани Фраппар. Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил. В июле Фраппар работала на финале женского Чемпионата мира между сборными США и Голландии.

Во французской Лиге 1 она дебютировала в минувшем сезоне, с сезона-2019/20 будет работать в высшем французском дивизионе на постоянной основе.

"Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Счет в матче ударом с пенальти открыл Мохамед Салах, а во втором тайм отличился Дивок Ориги. "Ливерпуль" завоевал шестой трофей Лиги чемпионов в истории.

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А "Челси" в финале Лиги Европы разгромил "Арсенал" со счетом 4:1. Дубль в матче оформил новичок мадридского "Реала" Эден Азар, по мячу забили Педро и Оливье Жиру. У "канониров" гол престижа на счету Алекса Ивоби.

Ранее мы писали, что в суде "переиграли" титул обладателя Суперкубка-1986 с участием киевского "Динамо". В Бухаресте устроили судебные разборки за то, кому принадлежит важный евротрофей 32-летней давности.

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Источник: Спорт сегодня

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