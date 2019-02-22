Мексиканский одноклубник Ярмоленко вписал свое имя в историю чемпионата Англии
Хавьер Эрнандес наколотил 50 голов в Премьер-лиге в составе двух разных команд
Полузащитник "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес отметился голом в матче 27-го тура Премьер-лиги с "Фулхэмом". 30-летний футболист стал первым мексиканцем, забившим 50 голов в чемпионате Англии.
Эрнандес перешел в "Вест Хэм" в 2017 году. С 2010 по 2015 он выступал за "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне АПЛ Эрнандес провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
Ранее Чичарито первым в истории Мексики забил 50 голов за сборную. Нападающий "Вест-Хэма" является лучшим бомбардиром команды в истории.
Напомним, что сегодня известная порноактриса назвала любимого игрока "Вест Хэма": это не Ярмоленко и не Арнаутович. Миа Халифа посетит матч "Вест Хэм" – "Арсенал" и будет болеть персонально за Фелипе Андерсона.
Ранее стало известно, что команда Ярмоленко заключила контракт с двукратным чемпионом Англии, попавшимся на допинге. Самир Насри будет играть за "молотобойцев" до конца сезона.
Добавим, что в середине октября в матче АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках. Позже стало известно, что Ярмоленко получил разрыв ахиллового сухожилия. Футболист перенес операцию и пропустит минимум шесть месяцев.
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