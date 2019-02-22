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Мексиканский одноклубник Ярмоленко вписал свое имя в историю чемпионата Англии

Сегодня, 23:03

Хавьер Эрнандес наколотил 50 голов в Премьер-лиге в составе двух разных команд

Хавьер Эрнандес в обьятиях одноклубников
Хавьер Эрнандес в обьятиях одноклубников. Фото: AFP
Мексиканский одноклубник Ярмоленко вписал свое имя в историю чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/063/5ac/5c70635acaded.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/063/5ac/5c70635acaded.jpg Футбол Хавьер Эрнандес наколотил 50 голов в Премьер-лиге в составе двух разных команд

Полузащитник "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес отметился голом в матче 27-го тура Премьер-лиги с "Фулхэмом". 30-летний футболист стал первым мексиканцем, забившим 50 голов в чемпионате Англии.

Эрнандес перешел в "Вест Хэм" в 2017 году. С 2010 по 2015 он выступал за "Манчестер Юнайтед".  В текущем сезоне АПЛ Эрнандес провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Чичарито первым в истории Мексики забил 50 голов за сборную. Нападающий "Вест-Хэма" является лучшим бомбардиром команды в истории.

Напомним, что сегодня известная порноактриса назвала любимого игрока "Вест Хэма": это не Ярмоленко и не Арнаутович. Миа Халифа посетит матч "Вест Хэм" – "Арсенал" и будет болеть персонально за Фелипе Андерсона. 

Ранее стало известно, что команда Ярмоленко заключила контракт с двукратным чемпионом Англии, попавшимся на допинге. Самир Насри будет играть за "молотобойцев" до конца сезона. 

Добавим, что в середине октября в матче АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках. Позже стало известно, что Ярмоленко получил разрыв ахиллового сухожилия. Футболист перенес операцию и пропустит минимум шесть месяцев.

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Тег чемпионат Англии, Вест Хэм, Хавьер Эрнандес

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