Месси стал первым футболистом, забившим 400 голов в чемпионате Испании

"Барселона" разгромила "Эйбар" и на пять очков оторвалась от второго места, Лео Месси забил один гол

Форвард "Барселоны" Лионель Месси в матче с "Эйбаром" в 19 туре чемпионата Испании забил свой 400-й матч в Ла Лиге. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" стал первым игроком, который достиг этого показателя. Для аргентинца это 17-й гол в нынешнем чемпионате при десяти голевых передачах. По этому показателю он является лидером команды, превосходя каждого игрока "Барселоны", как минимум, на 10 пунктов.

Напомним, что команда Эрнесто Вальверде с разгромным счетом победила "Эйбар" в матче 19-го тура чемпионата Испании (3:0). Дублем отметился нападающий Луис Суарес, Лео Месси забил один мяч.

"Барселона" набрала 43 очка и закрепилась на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, на пять баллов оторвавшись от идущего вторым "Атлетико". "Эйбар" с 22 очками располагается на 12-й строчке.

"Барселона" – "Эйбар" – 3:0 (1:0)

Голы: Суарес, 19 (1:0), Месси, 53 (2:0), Суарес, 59 (3:0).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 83), Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Видаль, 66), Артур (Дембеле, 72), Месси, Коутинью, Л.Суарес.

"Эйбар": Асьер Риесго, Пенья, Бигас, Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна, Эскаланте (Кике, 77), Диоп, Хоан Хордан, Кукурелья (Де Бласис, 64), Серхио Энрич (Кардона, 83).

Напомним, что главное спортивное издание Мадрида признало Месси лучшим футболистом 2018 года. Криштиану Роналду оказался за пределами тройки призеров.

Ранее в январе Месси и Фабрегас стали акционерами ФК "Андорра". Звездные футболисты должны помочь клубу найти спонсоров.