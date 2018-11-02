Мюнхенский заговор: "Бавария" нашла способ укротить УЕФА и создать Суперлигу

Сенсационная новость сегодня прилетела из Германии. Немецкий Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks проинформировал, что 11 топ-клубов Европы по инициативе "Баварии" создали проект новой Суперлиги, которая не будет подчиняться УЕФА. Якобы в 2021 году Лига чемпионов в ее нынешнем виде перестанет существовать, а ей на смену придет новый турнир. Football Leaks утверждает, что еще в 2016 году "Бавария" поручила международной юридической фирме Cleary Gottlieb изучить условия, при которых клуб может на законных основаниях выйти из чемпионата Германии и Лиги чемпионов.

По имеющейся информации, в новой Суперлиге будут выступать 16 участников. В том числе 11 постоянных членов-основателей с гарантией участия на 20 лет. Это "Бавария", "Барселона", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ювентус" и "Милан".

Еще пять клубов добавятся в качестве гостей. Есть информация, что первую пятерку гостей составят "Атлетико", "Боруссия" Д, "Интер", "Марсель" и "Рома".

Клубы-основатели станут членами акционерного общества, "Бавария" получит долю в 8,29 процента акций. Это считается четвертым по величине пакетом.

Окончательно контуры Суперлиги должны проясниться в ноябре 2018 года, когда ожидается подписание совместного документа о ее создании. Точная дата не указывается, а клубы-основатели пока отмалчиваются на эту тему.

Любопытно, что еще полтора года назад европейские клубы отказались от идеи создания Суперлиги. Об этом рассказал президент Европейской клубной ассоциации Карл-Хайнц Румменигге после встречи с директором по соревнованиям УЕФА Джорджо Маркетти.

А президент УЕФА Александер Чеферин подчеркивал, что на данный момент не существует возможности изменения формата Лиги чемпионов.