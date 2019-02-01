На Александра Алиева завели пять уголовных дел по обвинению в избиении жены
Бывший футболист "Динамо" имеет долг по алиментам в 190 тысяч гривен
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев стал фигурантом пяти уголовных дел. Бывшая супруга футболиста Татьяна обвиняет его в избиении. Она показала синяк под глазом, а также утверждает, что у нее черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. По всем делам проводятся следствия, но до суда ни одно дело пока не дошло. Некоторое время назад экс-жена Алиева рассказывала о побоях: "У меня поломаны ребра, он бьет ногами и кулаками"
"Если я исчезну – это будет его рук. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой – и сломал кровать о мою голову", – утверждает женщина.
Жена Алиева предоставила видео, на котором Алиев избивает ее при детях. Сам Александр обвинения в насилии отрицает.
"В моей квартире никто никого не бил. То, что я ее выгнал силой – да, я ее выгнал. То, что я имею жилье – это имущество детей. Мама пусть живет на свалке, а дети – в своей заслуженной квартире. Детей я обеспечиваю. Ей я копейки в руки не дам никогда в жизни. Будет решение суда – пусть дети видят маму по субботам и воскресеньям", – прокомментировал скандал футболист.
Александр и Татьяна поженились в 2007 году, имеют двоих совместных детей: сына и дочь. Также у Татьяны есть сын от первого брака с экс-футболистом Романом Максимюком. В 2016-м году пара развелась, однако жена утверждает, что Алиев продолжает ее бить. На данный момент долг бывшего футболиста за алименты составляет 190 тысяч гривен.
Кстати, недавно Александр Алиев заступился за российских футболистов, избивавших людей. Экс-футболист "Динамо" считает, что скандал поднялся из-за публичности Кокорина и Мамаева.
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