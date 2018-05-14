На финале женской Лиги чемпионов в Киеве выступит певица Tayanna

УЕФА объявил, что украинская поп-звезда Tayanna выступит на церемонии открытия финала женской Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 24 мая в Киеве. Tayanna заслужила признание критиков за альбом "Тримай мене", который был признан лучшим в стране в 2017 году. Ее сингл "Шкода" набрал более трех миллионов просмотров на YouTube.

33-летняя певица родилась на западе Украины – в городе Черновцы. В последние годы она стала одной из ведущих артисток страны. Tayanna сотрудничала с известным продюсером Аланом Бадоевым, работала вместе с Даном Баланом, Arash и Ларой Фабиан.

"Моя мечта стала реальностью, ведь я выступлю у себя на родине перед таким важным мероприятием. С нетерпением жду возможности сделать шоу и стать частью такого замечательного представления. Такой шанс выпадает раз в жизни", - сказала Tayanna.

Tayanna споет за несколько минут до начала матча, и в ее выступлении примут участие приблизительно 30 танцоров. Посол финала женской Лиги чемпионов – полузащитник сборной Украины Ия Андрущак – вынесет на поле трофей, который будет вручен победительницам по окончании поединка.

"Мы невероятно рады, что Tayanna выступит на финале женской Лиги чемпионов. Украинский женский футбол развивается, и мы надеемся, что Tayanna привлечет на трибуны еще больше зрителей. Болельщики убедятся, что женский футбол – замечательный вид спорта. Вполне возможно, что многие девочки и девушки сами захотят стать футболистками", – сказала глава отдела УЕФА по женскому футболу Надин Кесслер, выигрывавшая Лигу чемпионов с "Турбине" в 2010-м, а также с "Вольфсбургом" в 2013 и 2014 годах.

Финал женской Лиги чемпионов-2017/18 между "Вольфсбургом" и "Лионом" пройдет 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Билеты стоят от 70 до 100 гривен. Матч в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1/Футбол 2".

Ранее мы писали, что американская футболистка покоряет фанатов игрой и фигурой. Эбби Элински – будущая звезда сборной США по футболу.