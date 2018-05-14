На финале женской Лиги чемпионов в Киеве выступит певица Tayanna

Сегодня, 14:42

Украинская певица Tayanna заслужила признание критиков за альбом "Тримай мене"

Tayanna выступит на финале женской Лиги чемпионов. Фото Instagram
Tayanna выступит на финале женской Лиги чемпионов. Фото Instagram

УЕФА объявил, что украинская поп-звезда Tayanna выступит на церемонии открытия финала женской Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 24 мая в Киеве. Tayanna заслужила признание критиков за альбом "Тримай мене", который был признан лучшим в стране в 2017 году. Ее сингл "Шкода" набрал более трех миллионов просмотров на YouTube.

33-летняя певица родилась на западе Украины – в городе Черновцы. В последние годы она стала одной из ведущих артисток страны. Tayanna сотрудничала с известным продюсером Аланом Бадоевым, работала вместе с Даном Баланом, Arash и Ларой Фабиан.

"Моя мечта стала реальностью, ведь я выступлю у себя на родине перед таким важным мероприятием. С нетерпением жду возможности сделать шоу и стать частью такого замечательного представления. Такой шанс выпадает раз в жизни", - сказала Tayanna.

Tayanna споет за несколько минут до начала матча, и в ее выступлении примут участие приблизительно 30 танцоров. Посол финала женской Лиги чемпионов – полузащитник сборной Украины Ия Андрущак – вынесет на поле трофей, который будет вручен победительницам по окончании поединка.

"Мы невероятно рады, что Tayanna выступит на финале женской Лиги чемпионов. Украинский женский футбол развивается, и мы надеемся, что Tayanna привлечет на трибуны еще больше зрителей. Болельщики убедятся, что женский футбол – замечательный вид спорта. Вполне возможно, что многие девочки и девушки сами захотят стать футболистками", – сказала глава отдела УЕФА по женскому футболу Надин Кесслер, выигрывавшая Лигу чемпионов с "Турбине" в 2010-м, а также с "Вольфсбургом" в 2013 и 2014 годах.

Финал женской Лиги чемпионов-2017/18 между "Вольфсбургом" и "Лионом" пройдет 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Билеты стоят от 70 до 100 гривен. Матч в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1/Футбол 2".

Ранее мы писали, что американская футболистка покоряет фанатов игрой и фигурой. Эбби Элински – будущая звезда сборной США по футболу.
Лига чемпионов, женский футбол, Tayanna

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Источники:

Сегодня|Спорт, UEFA.com

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