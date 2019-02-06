На матч Лиги Европы с "Шахтером": клуб организовал аукцион для болельщиков

"Горняки" предлагают фанатам побыть частью команды во время выезда во Франкфурт

Матч "горняков" можно увидеть вживую. Фото: Instagram

На матч Лиги Европы с "Шахтером": клуб организовал аукцион для болельщиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abf/8c1/5c5abf8c155f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abf/8c1/5c5abf8c155f6.jpg 2019-02-06T13:05:00+02:00 Футбол "Горняки" предлагают фанатам побыть частью команды во время выезда во Франкфурт

21 февраля во Франкфурте состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" – "Шахтер". Накануне встречи футбольный клуб "Шахтер" предлагает болельщикам эксклюзивную возможность испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий, – аукцион пакета гостеприимства "Твой лучший европейский матч"!

Быть частью команды во Франкфурте – это:

перелет из Киева в Германию и обратно на самолете вместе с "Шахтером";

проживание в гостинице с "горняками";

прогулка с игроками и тренерами;

посещение предматчевой тренировки и пресс-конференции;

просмотр поединка на местах первой категории;

эксклюзивный подарок от клуба;

другие преимущества.

Из-за лимитированного количества и высокого спроса пакет матчевого европейского гостеприимства можно приобрести, приняв участие в аукционе. Ставки принимаются онлайн на сайте клуба. Стартовая цена – 100 тысяч гривен.

Добавим, что первая встреча "Шахтера" и "Айтрахта" состоится 14 февраля в Харькове. Билеты на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" поступили в свободную продажу еще в середине января. Попасть на первый официальный матч "горняков" в 2019 году можно за 50 грн, а самый дорогой пропуск в Sky Box стоит 4 500 и 6 000 гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На матч Лиги Европы с "Шахтером": клуб организовал аукцион для болельщиков". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...