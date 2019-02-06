На матч Лиги Европы с "Шахтером": клуб организовал аукцион для болельщиков
"Горняки" предлагают фанатам побыть частью команды во время выезда во Франкфурт
21 февраля во Франкфурте состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" – "Шахтер". Накануне встречи футбольный клуб "Шахтер" предлагает болельщикам эксклюзивную возможность испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий, – аукцион пакета гостеприимства "Твой лучший европейский матч"!
Быть частью команды во Франкфурте – это:
- перелет из Киева в Германию и обратно на самолете вместе с "Шахтером";
- проживание в гостинице с "горняками";
- прогулка с игроками и тренерами;
- посещение предматчевой тренировки и пресс-конференции;
- просмотр поединка на местах первой категории;
- эксклюзивный подарок от клуба;
- другие преимущества.
Из-за лимитированного количества и высокого спроса пакет матчевого европейского гостеприимства можно приобрести, приняв участие в аукционе. Ставки принимаются онлайн на сайте клуба. Стартовая цена – 100 тысяч гривен.
Добавим, что первая встреча "Шахтера" и "Айтрахта" состоится 14 февраля в Харькове. Билеты на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" поступили в свободную продажу еще в середине января. Попасть на первый официальный матч "горняков" в 2019 году можно за 50 грн, а самый дорогой пропуск в Sky Box стоит 4 500 и 6 000 гривен.
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