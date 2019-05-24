На матч с Украиной главный тренер сборной Сербии взял только одного игрока из родного чемпионата

Команды встретятся 7 июня во Львове

Фото: Twitter

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич определился со списком игроков на отборочные матчи к чемпионату Европы 2020 года против Украины и Литвы. Напомним, Украина сыграет с Сербией 7 июня во Львове, а через 4 дня Сербы дома примут Литву. Украина же в этот день сыграет с Люксембургом. Ране стала известна цена билетов на Евро-2020.

Вратари: Марко Дмитриевич ("Эйбар", Испания), Предраг Райкович ("Маккаби" Тель-Авив, Израиль), Никола Васильевич ("Радник").

Защитники: Александр Коларов ("Рома", Италия), Антонио Рукавина ("Астана", Казахстан), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Милош Велькович ("Вердер", Германия), Урош Спаич ("Краснодар", Россия), Филипп Младенович ("Легия", Польша), Неманья Милетич ("Партизан"), Стеван Митрович ("Страсбур", Франция).

Полузащитники: Душан Тадич ("Аякс", Нидерланды), Неманья Максимович ("Хетафе", Испания), Саша Лукич ("Торино", Италия), Дарко Лазович ("Дженоа", Италия), Мията Гачинович, Филипп Костич (оба – "Айнтрахт", Германия), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Адам Льяич ("Бешикташ", Турция), Андрея Живкович ("Бенфика", Португалия), Неманья Радоньич ("Марсель", Франция), Александр Катаи ("Чикаго Файер", США), Любомир Фейса ("Бенфика", Португалия).

Нападающие: Александр Митрович ("Фулхэм, Англия), Лука Йович ("Айнтрахт", Германия), Александр Прийович ("Аль-Итихад", Саудовская Аравия).

Напомним, что на днях главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав на матчи с Сербией и Люксембургом.

В марте сборная Украины в гостях играла с Люксембургом и вырвала победу в компенсированное время благодаря автоголу. Сейчас наша команда занимает первое место в турнирной таблице группы B.

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