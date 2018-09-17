На матче в Бразилии машине скорой помощи понадобилась помощь

Курьезный эпизод произошел на матче высшего дивизиона чемпионата Бразилии по футболу между "Васко да Гама" и "Фламенго". В одном из моментов игры защитнику хозяев Бруно да Силве понадобилась медицинская помощь и на поле выехала машина скорой помощи. Однако покинуть поле самостоятельно машина не смогла. Она просто-напросто заглохла. В итоге, футболистам обеих команд пришлось толкать карету скорой помощи за пределы газона.

"Фламенго" идет на четвертом месте в таблице, "Васко да Гама" занимает 17-ю строчку.

Интересно, что год назад похожий случай произошел в США. Футболисты школьной команды "Нортмор" вытолкали с поля застрявшую машину скорой помощи. Квотербек одной из команд получил травму во время матча, на поле вызвали скорую помощь. Впоследствии медицинская помощь защитнику не потребовалась, однако автомобиль уже приехал на место и застрял. Спортсменам пришлось выталкивать машину собственными силами.

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