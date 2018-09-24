На матче "Янг Бойз" – "Базель" фанаты закидали поле геймпадами

Болельщики закидали поле теннисными мячами и геймпадами во время матча чемпионата Швейцарии между "Янг Бойз" и "Базелем" (7:1) в знак протеста против киберспорта. В первом тайме судья остановил матч на две минуты, чтобы очистить поле от геймпадов и мячей, брошенных болельщиками.

Фанаты "Янг Бойз" развернули баннер с изображением знака паузы, а также еще несколько баннеров с лозунгами, протестующими против вливания футбольных клубов в киберспорт. Болельщики "Базеля" также развернули баннер, поддержав акцию против киберспорта.

В последние годы футбольные клубы открывают киберспортивные направления. Они подписывают игроков в футбольный симулятор FIFA, а также киберспортсменов, специализирующихся в других дисциплинах. В 2018 году французский "Пари Сен-Жермен" заключил соглашение о партнерстве c китайской киберспортивной организацией LGD Gaming. В августе 2018 года команда PSG.LGD одержала победу на самом чемпионате по Dota 2 The International 2018, который является крупнейшим киберспортивным соревнованием в мире.

Напомним, что в прошлом сезоне футболисты "Янг Бойз" стали чемпионами Швейцарии.