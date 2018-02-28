На пост главного тренера сборной Италии есть три кандидата
Скуадру Адзурру могут возглавить Антонио Конте, Роберто Манчини или Луиджи ди Бьяджо
Помощник чрезвычайного комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакурта назвал имена специалистов, которые могут возглавить национальную сборную.
"Мы планируем назвать имя нового главного тренера в июне, – заявил Костакурта. – Потенциальными кандидатами остаются Антонио Конте, Роберто Манчини и Луиджи ди Бьяджо. В настоящей момент у Италии нет талантов мирового уровня, поэтому фигура главного тренера сейчас очень важна.
Перечисленные наставники являются специалистами высочайшего уровня. Я никогда не говорил, что предпочтительной кандидатурой является Конте. Просто он уже работал в национальной команде, обладает необходимым опытом и нужными качествами".
Сборная Италии не пробилась на ЧМ-2018. И 15 ноября прошлого года Джампьеро Вентура был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии.
В настоящее время и.о. главного тренера национальной команды является Луиджи ди Бьяджо. Ранее в списке кандидатов на пост главного тренера итальянцев также фигурировал рулевой "Нанта" Клаудио Раньери.
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