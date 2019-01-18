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На стадионе в Амстердаме презентовали бюст и мозаичную стену Кройффа

Сегодня, 17:42

В прошлом году стадион "Аякса" был переименован в "Йохан Кройфф Арену"

Памятник Кройффу
Памятник Кройффу. Фото: Twitter
На стадионе в Амстердаме презентовали бюст и мозаичную стену Кройффа //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f3/15a/5c41f315a4424.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f3/15a/5c41f315a4424.jpg Футбол В прошлом году стадион "Аякса" был переименован в "Йохан Кройфф Арену"

На домашнем стадионе "Аякса" появился бюст легенды клуба Йохана Кройффа и мозаичная стена с изображением великого футболиста, выступавшего под номером "14".

Бюст Кройффа был разработан скульптором Гвидо Спренкельсом. Деньги на изготовления бюста собирали болельщики "Аякса".

С начала сезона-2018/19 стадион "Аякса" был переименован из "Амстердам Арены" в "Йохан Кройфф Арену".

Йохан Кройфф скончался 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет от последствий рака легких. В составе "Аякса" он трижды выиграл Кубок европейских чемпионов и восемь раз – чемпионат Голландии. Кройф также является трехкратным обладателем "Золотого мяча".

Ранее мы рассказывали, как амстердамские болельщики устроили яркий перфоманс в честь своей легенды. Фанаты на трибунах "Амстердам Арены" выложили имя и фамилию игрока, годы его жизни, а также развернули гигантский баннер с изображением Кройффа в футболке "Аякса".

За карьеру Кройфф забил более трех сотен мячей, но самым знаменитым является розыгрыш пенальти в поединке чемпионата Голландии между "Аяксом" и "Хельмонд Спорт".

Аякс Амстердам, Йохан Кройфф

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sport24.ru

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