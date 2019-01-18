На стадионе в Амстердаме презентовали бюст и мозаичную стену Кройффа
В прошлом году стадион "Аякса" был переименован в "Йохан Кройфф Арену"
На домашнем стадионе "Аякса" появился бюст легенды клуба Йохана Кройффа и мозаичная стена с изображением великого футболиста, выступавшего под номером "14".
Бюст Кройффа был разработан скульптором Гвидо Спренкельсом. Деньги на изготовления бюста собирали болельщики "Аякса".
С начала сезона-2018/19 стадион "Аякса" был переименован из "Амстердам Арены" в "Йохан Кройфф Арену".
Йохан Кройфф скончался 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет от последствий рака легких. В составе "Аякса" он трижды выиграл Кубок европейских чемпионов и восемь раз – чемпионат Голландии. Кройф также является трехкратным обладателем "Золотого мяча".
Ранее мы рассказывали, как амстердамские болельщики устроили яркий перфоманс в честь своей легенды. Фанаты на трибунах "Амстердам Арены" выложили имя и фамилию игрока, годы его жизни, а также развернули гигантский баннер с изображением Кройффа в футболке "Аякса".
За карьеру Кройфф забил более трех сотен мячей, но самым знаменитым является розыгрыш пенальти в поединке чемпионата Голландии между "Аяксом" и "Хельмонд Спорт".
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