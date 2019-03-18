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Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство

Сегодня, 13:44

Футболист может быть вызван в сборную Украины на отборочные матчи Евро-2020

Мораес - лучший бомбардир ЧУ
Мораес - лучший бомбардир ЧУ. Фото: AFP
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f84/7a9/5c8f847a9abdb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f84/7a9/5c8f847a9abdb.jpg Футбол Футболист может быть вызван в сборную Украины на отборочные матчи Евро-2020

Сегодня стало известно, что бразильский форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

Жуниор Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА. Летом 2012 года перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата (16 мячей). Всего в УПЛ – 138 матчей, 73 гола.

Мораес получил украинский паспорт и теперь сможет выступать за национальную сборную страны. 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.

Интересно, что Жуниор Мораес наравне с другими игроками исполнял гимн Украины, держа руку на сердце, перед началом субботнего матча УПЛ "Заря" – "Шахтер" (0:1),  в котором он забил победный для "горняков" мяч.

Напомним, ранее за сборную Украины начал выступления другой бразильский футболист из "Шахтера" – полузащитник Марлос, также принявший украинское гражданство. 

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Тег футбол, Сборная Украины, Шахтер Донецк, Жуниор Мораес

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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