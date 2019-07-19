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Не говорим о прощании: Виктор Вацко ушел с канала "Футбол" ради собственных проектов

19 июля, 13:44

Знаменитый комментатор в третий раз покинул работу на популярном телеканале

Виктор Вацко и Александр Денисов
Виктор Вацко и Александр Денисов. Фото: Facebook

Известный украинский комментатор Викто Вацко больше не является сотрудником телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2". Эксперт сосредоточится на собственных проектах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор каналов Александр Денисов.

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"Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы "Футбол", он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за все, ты внес весомый вклад в развитие каналов "Футбол". Мы проработали плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать – это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаемся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг!", – написал Денисов.

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Виктор Вацко впервые пришел на каналы "Футбол" в 20120 году. Через два года он уволился, перейдя на должность вице-президента львовских "Карпат". На новой должности он проработал меньше двух лет, а в августе 2013 года вернулся на работу в телеканал. Недавно Вацко запустил собственное шоу в Yotube.

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Тег футбол, комментатор, александр денисов, Виктор Вацко, канал Футбол 1

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Сегодня|Спорт

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