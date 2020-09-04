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Нидерланды – Польша: онлайн матча Лиги наций

Пятница, 4 сентября

Нидерланды

21:45

Польша

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня – второй день матчей первого тура Лиги наций. В центральном поединке дня встречаются сборные Нидерландов и Польши. Игра состоится на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме и начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проводим мультимедийный онлайн матча Нидерланды – Польша с фото, видеоптовторами голов и моментов, комментариями ключевых эпизодов.

Нидерланды – Польша

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В последний раз сборная Польша обыгрывала команду Нидерландов 41 год назад – в далеком 1979 году в отборе на Евро-1980. Всего команды сыграли 15 раз, результаты такие: 6 побед Нидерландов, 6 ничьих и 3 победы Польши.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Нидерландов дошла до финала, где проиграла Португалии со счетом 0:1. В свою очередь, поляки заняли последнее место в группе с португальцами и итальянцами, набрав всего два очка.

Кто фаворит? Аналитики букмекерских контор считают, что с большей вероятностью победу в матче одержат хозяева. Коэффициент на победу сборной Нидерландов составляет всего 1.55, тогда как ставку на победу Польши можно сделать с котировкой 6.70, а на ничью – 4.20.

Вероятность результата: победа Нидерландов 63%, ничья 23%, победа Польши 14%.

Где смотреть. В прямом эфире матч Нидерланды – Польша покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV.

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онлайн сборная Польши сборная Голландии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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