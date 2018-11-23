Новичок "Шахтера" Михаил Мудрик – о Неймаре, татуировках и мечтах

Полузащитник Михаил Мудрик стал первым футболистом, родившимся в XXI веке и сыгравшим за "Шахтер". Уже в 17 лет он тренируется с первой командой "горняков" и дебютировал за донецкий клуб в Кубке Украины.

В интервью официальному каналу "Шахтера" в YouTube Мудрик рассказал, как ему приходилось совмещать танцы и футбол, что означают его татуировки и что о нем думают профессионалы.

"Мама всегда хотела, чтобы я танцевал. Она мне сказала: если хочешь ходить на футбольные тренировки, то должен вначале утром ходить на танцы. И я примерно два года ходил на танцы, которые мне не нравились, чтобы попадать на тренировки", – рассказал Мудрик.



"Он еще очень молодой, ему нужно очень многому научиться. И мы должны иметь терпение и дать ему время, чтобы он вырос, особенно в тактическом плане", – говорит тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Напомним, что Мудрик вместе с основой "оранжево-черных" прилетел в Харьков, где уже сегодня вечером чемпионы Украины будут принимать ФК "Львов". Начало поединка на ОСК "Металлист" – в 19:00, смотреть матч "Шахтер" – "Львов" в прямом эфире можно на канале "Футбол 1".