Новичок "Шахтера": Украинский футбол не такой, как в Бразилии"

Сегодня, 15:36

Бразилец старается как можно быстрее адаптироваться к новым условиям

Майкон. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Майкон. Фото ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Майкон во время открытой тренировки "горняков" рассказал о дебюте в чемпионате Украины и адаптации в нашем футболе. Напомним, полузащитник молодежной сборной Бразилии перешел в "Шахтер" 17 июня. Стороны заключили контракт на пять лет.

- В поединке с "Десной" ты дебютировал в Премьер-лиге. Какие впечатления от уровня украинского футбола?

- Он не такой, как в Бразилии. Наш стиль игры отличается от того, к чему я привык. Тем не менее стараюсь адаптироваться как можно быстрее, усвоить и закрепить все идеи.

- А в чем основная разница?

- В "Шахтере" мы стараемся больше контролировать мяч. В Бразилии чаще садились и выжидали контратаку – по крайней мере, говорю о "Коринтиансе", где я выступал. Здесь же это делают наши соперники.

- Что в первую очередь бросилось в глаза в Украине?

- Особенности культуры, жизни и быта. Все выглядит совсем иначе. "Шахтер" – тоже совершенно другая команда. Меня отлично приняли, есть необходимые условия, и мне все очень нравится как в тренировках, так и за пределами футбольного поля.

- Что потребуется для скорой адаптации?

- Еще немного времени и работы. Паулу Фонсека дает мне возможности и обеспечивает информацией. Привыкну к команде и партнерам, а они – ко мне, проведу больше матчей, и это поможет. Нужно немного подождать.

Ранее Майкон поделилсяпервыми впечатлениями от перехода в "Шахтер": "Каждый день узнаю много нового от мистера Фонсеки"
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Майкон

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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