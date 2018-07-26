Одноглазый футболист забил фантастический гол в Кубке Парагвая

Марио Рикардо частично потерял зрение после автомобильной аварии, но не бросил футбол

Игрок клуба третьей парагвайской лиги вколотил безумный гол в матче Кубка Парагвая. Марио Рикардо из "Кристобаль Колон" в игре с "Серро Портеньо" поймал мяч после потери соперника, перекинул игрока обороны и следующим движением сильно пробил из-за штрафной по воротам.

Мяч полетел по дуге и попал в левую верхнюю "девятку". Голкипер прыгнул за ним, но не достал. "Получил мяч и не постеснялся пробить", – объяснил точный удар футболист.

EL REBELDE DE LA COPA

Ya tenemos la primera joyita de la #CopaParaguay. A Mario Ricardo, del #CristóbalColón, le importó muy poco que sea #Cerro el rival de turno y se animó a anotar semejante golazo. Mirá pic.twitter.com/AmuKsYCHYi — Tigo Sports (@TigoSportsPY) 25 июля 2018 г.

Марио Рикардо 28 лет. В детстве в автомобильной аварии он частично потерял зрение – левый глаз не видит. Но парень продолжает играть в футбол.

Как и остальные члены команды, Марио вынужден работать не только на тренировках, ведь на таком уровне футболом себя и семью не прокормишь. Рикардо помогает матери на рынке.

"Кристобаль Колон" уступил "Серро Портеньо" – 1:3. Гол Рикардо остался единственным для его команды.

Ранее мы рассказывали о дурацком голе в чемпионате Англии. В матче "Уокинг" – "Маклсфилд Таун" защитник хозяев не увидел, что мяч застрял в луже перед линией ворот и расстроился раньше времени, чем помог сопернику отличиться.

Кроме того, мы также писали о том, как шотландский вратарь забыл о сопернике и пропустил курьезный гол. Забавный гол был забит в матче чемпионата Шотландии между "Росс Каунти" и "Рейнджерс".