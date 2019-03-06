Олимпийская чемпионка по футболу тренируется на шестом месяце беременности
Американка Сидни Леру не бросает любимую игру даже в "интересном положении"
Нападающая "Орландо Прайд" Сидни Леру продолжает тренировки с командой будучи на шестом месяце беременности. Об этом сообщает Sport Mediaset.
"Я тренируюсь без физического контакта и избегаю какой-либо опасности для ребенка. Я работаю с мячом и не прилагаю больших усилий. Кто лучше меня знает, что я могу или не могу делать с моим телом? Я не думала, что буду тренироваться на шестом месяце беременности, но так получилось", – сказала девушка.
28-летняя Леру замужем за форвардом "Орландо Сити" Домиником Дуайером, и они ожидают второго ребенка.
Сидни Леру является чемпионкой мира и победительницей Олимпийских игр. За сборную США она сыграла 77 матчей, в которых отметилась 35 забитыми мячами.
В нынешнем сезоне Леру сыграла 20 матчей за "Орландо Прайд" и забила 15 голов.
Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве на НСК "Олимпийски" пройдет ответная игра.
Анонс противостояния "Динамо" – "Челси" в Лиге Европы:
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