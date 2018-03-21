"Олимпийский" закроется 14 апреля в связи с финалом Лиги чемпионов

Сегодня, 14:25

"Динамо" будет вынуждено вернуться на клубную арену

Фото &quot;Сегодня&quot;
Фото "Сегодня"

В связи с проведением финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/2018 годов, который состоится 26 мая в НСК "Олимпийский, на стадионе вскоре начнется активная фаза подготовки поединку

По этой причине, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня включительно, НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут происходить экскурсионные туры и спортивные тренировки.

Напомним, что в декабре в Киеве презентовали логотип финала Лиги чемпионовВ мероприятии приняли участие президент ФФУ Андрей Павелко, мэр Киева Виталий Кличко и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Таким образом, киевское "Динамо" концовку сезона вынуждено будет проводить на домашнем стадионе имени Валерия Лобановского, где свои домашние матчи также проводит донецкий "Олимпик".

После закрытия "Олимпийского" киевлянам предстоит провести еще два домашних поединка – против "Мариуполя" 5 мая и "Шахтера" 19 мая.

Напомним, что финал женской Лиги чемпионов текущего сезона состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского.

Ранее мы сообщали, что киевский финал может стать последним для Европы, поэтому УЕФА хочет устроить незабываемое шоу на "Олимпийском".
футбол, Лига чемпионов, нск олимпийский

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Источники:

НСК "Олимпийский", Сегодня|Спорт

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