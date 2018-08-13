"Олимпийскому" – 95 лет: вспоминаем самые яркие события в истории главной арены страны

12 августа самая большая спортивная арена Украины – Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" в Киеве – отмечала день рождения. "Олимпийский" сегодня – это гигантская территория, сложные инженерные конструкции, сотни сотрудников и миллионы гостей. Здесь проходят спортивные события, концерты мирового уровня, важные экономические форумы, тут устанавливают рекорды и устраивают свадьбы. Но 95 лет назад все было иначе: склоны Черепановой горы в качестве трибун, небольшое поле и совсем другое название – "Красный стадион имени Троцкого". 12 августа 1923 года на стадионе были проведены первые соревнования. Эта дата и считается днем его рождения. За время своего существования спортивная арена десять раз меняла название – сказалась советская традиция присваивать всем и вся имена высоких партийных деятелей. Кроме Льва Троцкого, стадион носил имена Станислава Косиора, Никиты Хрущева, назывался Республиканским, Всеукраинским, Центральным. Современное название НСК "Олимпийский" он носит с 1996 года. Сегодня территория арены открыта для всех желающих. Можно покататься на роликах или на скейте на "Аллее здоровья" (она проходит по внешней галерее 2-го уровня вокруг чаши стадиона). А во время экскурсии побывать в раздевалке футболистов и в музее истории стадиона. Здесь собраны уникальные экспонаты. Например, старое фото 1920-х годов расскажет, что на стадионе играли в "живые" шахматы, где роль фигур исполняли люди, в том числе и верхом на лошадях. Здесь хранятся перчатки вратаря Александра Шовковского, бутсы футболистов Гусева и Воронина, футболка нынешнего короля тяжелого веса Александра Усика, награды других известных спортсменов, а также сувениры и исторические артефакты от простых горожан.

Спорткомплекс "Олимпийский" в цифрах

16,88 га – общая площадь

– общая площадь 70 050 человек – вместимость стадиона, в том числе есть 738 мест в VIP боксах, 150 мест для людей с инвалидностью. Всего на НСК шесть типов сидений. Все они сине-желтых цветов, но разных оттенков – для создания эффекта заполненности стадиона, даже если места пустуют

– вместимость стадиона, в том числе есть 738 мест в VIP боксах, 150 мест для людей с инвалидностью. Всего на НСК шесть типов сидений. Все они сине-желтых цветов, но разных оттенков – для создания эффекта заполненности стадиона, даже если места пустуют 7 887,5 кв. м – размер газона на НСК. Осенью и зимой он освещается и подогревается "искусственным солнцем" – это две специальные мобильные установки

– размер газона на НСК. Осенью и зимой он освещается и подогревается "искусственным солнцем" – это две специальные мобильные установки 49,5 м – высота стадиона от уровня поля до самой высокой точки

– высота стадиона от уровня поля до самой высокой точки 79 326 кв. м . – площадь дорог, пешеходных дорожек и мощения

. – площадь дорог, пешеходных дорожек и мощения 48 000 кв. м . – площадь крыши-мембраны, она накрывает 100% зрительских мест. Над полем, между одним краем крыши и другим есть два натянутых провода, это громоотвод

. – площадь крыши-мембраны, она накрывает 100% зрительских мест. Над полем, между одним краем крыши и другим есть два натянутых провода, это громоотвод 80 секторов для зрителей размещены внутри двухуровневой чаши

секторов для зрителей размещены внутри двухуровневой чаши Из 608 прожекторов состоит система освещения

прожекторов состоит система освещения 8 минут необходимо для полной эвакуации стадиона в случае ЧП

необходимо для полной эвакуации стадиона в случае ЧП 1000 стюардов предоставляют помощь на арене в дни матчей и массовых мероприятий, 600 офицеров безопасности стадиона следят за порядком

предоставляют помощь на арене в дни матчей и массовых мероприятий, 600 офицеров безопасности стадиона следят за порядком 108 турникетов установлено на НСК. Каждый из них в час может пропустить в среднем 650 посетителей

установлено на НСК. Каждый из них в час может пропустить в среднем 650 посетителей 390 камер наблюдения находится внутри "Олимпийского", а еще 16 извне

наблюдения находится внутри "Олимпийского", а еще 16 извне 103 кв. м. – площадь каждого из двух светодиодных табло, установленных на НСК, вес – 10 тонн. Табло отображает 4,4 триллиона цветов.

История стадиона НСК "Олимпийский"

1941 год: матч открытия отменили из-за начала войны

22 июня 1941 года – необычная дата в истории арены. В этот день должен был пройти матч между киевским "Динамо" и московским ЦДКА в честь открытия стадиона после реконструкции. Но игру отменили из-за начавшейся войны. Один из билетов на этот несостоявшийся матч хранится в музее НСК. "Народ уже шел на стадион, готовились команды. И перед самым началом матча объявили: переносится... Во время войны стадион не бомбили ни наши, ни немцы (правда, оккупанты вывезли уникальное оборудование и ограждение). После войны всем владельцам билетов на 22 июня 1941 года было предложено посетить по нему любой матч на стадионе. Последним поменял свой билет рабочий-дорожник из Бердянска, он пришел на матч "Динамо" (Киев) – "Селтик" осенью 1967 года. Представляете, как долго он хранился!" – рассказывает замдиректора стадиона Виктор Анисимов.

1975 год: Суперкубок

6 октября футбольная команда "Динамо" (Киев) впервые и единственный раз за всю свою историю стала обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв команду "Бавария" (Мюнхен). Ответный матч проходил на Республиканском стадионе в Киеве. Стадион в тот день напоминал настоящий муравейник. Желающих попасть на игру было в несколько раз больше чем мест, а билеты продавали втридорога (чтобы раздобыть их некоторые даже не против были распрощаться с дефицитными вещами). С 2012 года футбольное поле НСК "Олимпийский" является домашней ареной футбольного клуба "Динамо".

1980 год: к матчам Олимпиады – дренаж и чаша

В июле 1980 года на стадионе состоялись несколько матчей футбольного турнира Олимпийских игр, столицей которых стала Москва. Это позволило сейчас носить стадиону гордое название "Олимпийский". У нас играли команды Алжира, Ирака, Испании, Коста-Рики, ГДР, Сирии и Финляндии. К Олимпиаде-80 в Киеве тщательно готовились. На стадионе усовершенствовали дренажную систему поля, грунт заменили и засеяли новой травой. На восточной трибуне установили чашу для олимпийского огня. Установили четыре новые опоры освещения высотой 82 м. Построили площадки для метания диска, ядра, копья и молота, новый трамплин. Но Киев тогда потерял очень много старых домов, которые имели историческую ценность, в том числе и связанные с именем Тараса Шевченко. Их снесли из-за необходимости строить новую инфраструктуру... Сейчас в музее НСК можно увидеть факел, в котором перед Олимпиадой-80 пронесли олимпийский огонь по территории Украины. Его подарил музею факелоносец Анатолий Савин, спортсмен, легкоатлет. Раритет хранился у него больше 30 лет. В ответ Анатолий получил в подарок от музея свое архивное фото.

1992 – 1996: рынок с "Ламбадой" и жвачками

В начале 90-х территория у стадиона превратилась в огромную "барахолку". Торговали с коробок, раскладушек, из сумок, просто с земли самым "передовым" товаром. Киевляне помнят, что здесь можно было найти популярные джинсы Montana, шапки с надписью USA, сапоги и кроссовки, халаты, кожаные куртки и пуховики, спортивные костюмы, пиджаки (в том числе малиновые!), юбки "ламбада", жвачки и аудиокассеты… Товары возили из Москвы, Турции и Польши. Для многих в те годы торговля была единственным шансом прокормить семью. Но из торговцев многие впоследствии стали уважаемыми бизнесменами. На этом рынке некоторые жители впервые узнали о существовании "валютчиков". "Помню, пришли с семьей за покупками. Смотрю, стоит мужчина с табличкой "Куплю доллары". А в нескольких шагах от него еще один, с надписью "Продам доллары". Очень удивилась, почему они не покупают друг у друга, не видят, что ли? Хотелось подойти и подсказать", — вспоминает киевлянка Марина Опанасенко. "Рассчитывались на рынке в основном в долларах, причем деньги нужно было хорошенько прятать", — рассказывает житель Игорь Корнийчук.

2011 год: новое "лицо"

В октябре 2011 года состоялась открытие НСК "Олимпийский" после последней грандиозной реконструкции, которая продолжалась с 2008 года и обошлась в сумму около 600 млн долларов. На торжественной церемонии тогда собралось 58 000 гостей – в том числе, огромное количество украинский ВИПов. А в постановках участвовали несколько тысяч человек. "Изюминкой" открытия стало выступление певицы Шакиры и яркий фейерверк. "Конечно, чувствовали ответственность, волновались, ведь это была презентация совершенно нового формата спортивных сооружений в истории Украины. К нам съезжались люди со всей Украины. Но в грязь лицом мы не ударили. Был один момент, когда под крышей загорелись элементы декораций. Но все оперативно ликвидировали, и это происшествие стало своеобразной проверкой того, как работают службы стадиона по безопасности", – вспоминает замдиректора по административной работе НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов. Стоит отметить, что за всю свою историю стадион пережил несколько глобальных реконструкций – начинались они в 1936-м, 1966-м и 1977 годах.

2012, 2018: "грандфиналы"

1 июля 2012 года на "Олимпийском" состоялся финальный матч Чемпионата Европы по футболу. Тогда сборная Испании победила сборную Италии со счетом 4:0. "Это была победа с наибольшим счетом за всю историю соревнований", – говорят сотрудники НСК. На стадионе тогда присутствовало 63 170 зрителей, в том числе – вся политическая элита страны, все экс-президенты Украины, руководители Киева, президенты и высокие чиновники других государств. Доверили "Олимпийскому" и проведение финала Лиги чемпионов в 2018 году. Напомним, испанский "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1, а на стадионе присутствовали 61,5 тыс. зрителей. Кстати, самыми массовыми по посещаемости были не эти финалы. 100 тысяч зрителей в последний раз НСК принял на легендарном матче Лиги чемпионов в 1997 году: 22 октября "Динамо" со счетом 3:0 победило испанскую "Барселону". А в 2001 году во время чемпионата Украины по фтуболу на матче "Динамо" – "Шахтер" побывало 73 950 болельщиков.

2013 год: открыли для молодоженов

В 2013 году на "Олимпийском" сыграли первую свадьбу – первопроходцами стали телеведущая Соломия Ветвицкая и клипмейкер Влад Кочатков. Торжественная церемония состоялась на поле НСК, а празднование, на которое пригласили около 200 гостей – в президентском скай-боксе. Свадебное платье Соломия три года спустя передала музею НСК.

Чашу арены в 2014 году выбрали для свадебного торжества олимпийская чемпионка Наталья Добрынская и главный герой шоу "Холостяк" Константин Евтушенко. Сотни молодоженов приходят на НСК ради свадебной фотосессии. А год назад, в день влюбленных, здесь даже презентовали проект Минюста "Брак за сутки" – тогда в президентской ложе "Олимпийского" расписалось сразу три пары. На "Олимпийском" уверены, что на стадионе арены царит позитивная энергетическая аура, ведь сюда постоянно приходят люди с положительными эмоциями. "Поэтому раз в год мы проводим акцию "Коло бажань": запускаем людей внутрь чаши, разрешаем им пройти вокруг поля и загадать желание. Участники говорят, они действительно сбываются, и на следующий год приходят снова, приводят с собой детей, родственников и знакомых", – говорят на НСК. Следующая акция пройдет в день рождения "Олимпийского" 12 августа: она будет продолжаться 95 минут (с каждым годом количество минут увеличивается в соответствии с возрастом НСК).

2014, 2016 год: мегаконцерты "Океана"

21 июня 2014 года на "Олимпийском" состоялось выступление любимой украинцами группы "Океан Эльзы". Его тогда посетили 75 823 человека и на тот момент он стал самым массовым коммерческим концертом в истории Украины. Ровно через два года на этом же стадионе группа побила собственный рекорд: на концерт 18 июня 2016 года пришло 85 000 тысяч поклонников! "Это абсолютный рекорд на концертах в истории Украины", – говорят сотрудники. 24 августа 2018 года группа снова споет в НСК. Кто знает, возможно, будет установлен еще один рекорд.

Видел "Олимпийский" и звезд мирового уровня. Так, в 4 августа 2012 года здесь выступила Мадонна и установила абсолютный рекорд кассовых сборов на концертах в Украине ($4 893 317). Тогда в НСК для певицы обустраивали более десятка гримерных, а с собой Мадонна привезла огромное количество мебели, техники и обслуживающего персонала. "Я в молодости увидел клип Мадонны по телевизору и с тех пор мечтал попасть на ее концерт. По иронии судьбы, это произошло, когда я исполнял обязанности директора НСК. Тогда стоял, смотрел на сцену. И понял только одно – мечтайте, мечты сбываются самым неожиданным образом. Но конечно, лично познакомиться с ней возможности не было, круг общения у нее очень ограничен", – вспоминает Анисимов.

Кроме Мадонны выступал на "Олимпийском" и всемирно известный тенор Андреа Бочелли.

2014-2018: гигантский рисунок и рекорд рекордов

НСК "Олимпийский" часто фигурирует в Национальном реестре рекордов. К примеру, в январе 2014 года художник Alex Maksiov создал в "олимпийском дворике" спортивной арены самый большой в Украине (на то время) 3-d рисунок, над ним он работал в течение 8-дней. На полу художник изобразил коробку с елочными новогодними украшениями, площадь композиции составляла 457,53 кв. м. Киевлянам Alex Maksiov также известен благодаря ярким муралам на улицах города – "Свобода" с синичкой на ул. Ивана Франка, "Стриж" на л. Булаховского. В этом же году в НСК презентовали самый большой герб Киева, напечатанный на 3-d принтере. Его длина составляла 115 см, ширина 69 см и высота 5 см.

В 2016 году массажист-реабилитолог Киевского городского центра "Инваспорт" Александр Мироненко установил на "Олимпийском" национальный рекорд Украины в номинации "Самый продолжительный беспрерывный сеанс массажа". Он продолжался 13 часов 42 минуты! 25 мая 2017 года на арене зафиксировали рекорд по дальности броска фрисби (106м 13см). А 12 апреля 2018 года – рекорд по прыжам на скакалке: одновременно это делали 1832 девушки. Что и говорить, на счету "Олимпийского" есть даже рекорд по наибольшему количеству рекордов на одной площадке.