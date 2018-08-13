"Олимпийскому" – 95 лет: вспоминаем самые яркие события в истории главной арены страны
"Сегодня" вспомнила о самых грандиозных событиях в истории "Олимпийского"
12 августа самая большая спортивная арена Украины – Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" в Киеве – отмечала день рождения. "Олимпийский" сегодня – это гигантская территория, сложные инженерные конструкции, сотни сотрудников и миллионы гостей. Здесь проходят спортивные события, концерты мирового уровня, важные экономические форумы, тут устанавливают рекорды и устраивают свадьбы. Но 95 лет назад все было иначе: склоны Черепановой горы в качестве трибун, небольшое поле и совсем другое название – "Красный стадион имени Троцкого". 12 августа 1923 года на стадионе были проведены первые соревнования. Эта дата и считается днем его рождения. За время своего существования спортивная арена десять раз меняла название – сказалась советская традиция присваивать всем и вся имена высоких партийных деятелей. Кроме Льва Троцкого, стадион носил имена Станислава Косиора, Никиты Хрущева, назывался Республиканским, Всеукраинским, Центральным. Современное название НСК "Олимпийский" он носит с 1996 года. Сегодня территория арены открыта для всех желающих. Можно покататься на роликах или на скейте на "Аллее здоровья" (она проходит по внешней галерее 2-го уровня вокруг чаши стадиона). А во время экскурсии побывать в раздевалке футболистов и в музее истории стадиона. Здесь собраны уникальные экспонаты. Например, старое фото 1920-х годов расскажет, что на стадионе играли в "живые" шахматы, где роль фигур исполняли люди, в том числе и верхом на лошадях. Здесь хранятся перчатки вратаря Александра Шовковского, бутсы футболистов Гусева и Воронина, футболка нынешнего короля тяжелого веса Александра Усика, награды других известных спортсменов, а также сувениры и исторические артефакты от простых горожан.
Спорткомплекс "Олимпийский" в цифрах
- 16,88 га – общая площадь
- 70 050 человек – вместимость стадиона, в том числе есть 738 мест в VIP боксах, 150 мест для людей с инвалидностью. Всего на НСК шесть типов сидений. Все они сине-желтых цветов, но разных оттенков – для создания эффекта заполненности стадиона, даже если места пустуют
- 7 887,5 кв. м – размер газона на НСК. Осенью и зимой он освещается и подогревается "искусственным солнцем" – это две специальные мобильные установки
- 49,5 м – высота стадиона от уровня поля до самой высокой точки
- 79 326 кв. м. – площадь дорог, пешеходных дорожек и мощения
- 48 000 кв. м. – площадь крыши-мембраны, она накрывает 100% зрительских мест. Над полем, между одним краем крыши и другим есть два натянутых провода, это громоотвод
- 80 секторов для зрителей размещены внутри двухуровневой чаши
- Из 608 прожекторов состоит система освещения
- 8 минут необходимо для полной эвакуации стадиона в случае ЧП
- 1000 стюардов предоставляют помощь на арене в дни матчей и массовых мероприятий, 600 офицеров безопасности стадиона следят за порядком
- 108 турникетов установлено на НСК. Каждый из них в час может пропустить в среднем 650 посетителей
- 390 камер наблюдения находится внутри "Олимпийского", а еще 16 извне
- 103 кв. м. – площадь каждого из двух светодиодных табло, установленных на НСК, вес – 10 тонн. Табло отображает 4,4 триллиона цветов.
История стадиона НСК "Олимпийский"
1941 год: матч открытия отменили из-за начала войны
22 июня 1941 года – необычная дата в истории арены. В этот день должен был пройти матч между киевским "Динамо" и московским ЦДКА в честь открытия стадиона после реконструкции. Но игру отменили из-за начавшейся войны. Один из билетов на этот несостоявшийся матч хранится в музее НСК. "Народ уже шел на стадион, готовились команды. И перед самым началом матча объявили: переносится... Во время войны стадион не бомбили ни наши, ни немцы (правда, оккупанты вывезли уникальное оборудование и ограждение). После войны всем владельцам билетов на 22 июня 1941 года было предложено посетить по нему любой матч на стадионе. Последним поменял свой билет рабочий-дорожник из Бердянска, он пришел на матч "Динамо" (Киев) – "Селтик" осенью 1967 года. Представляете, как долго он хранился!" – рассказывает замдиректора стадиона Виктор Анисимов.
1975 год: Суперкубок
6 октября футбольная команда "Динамо" (Киев) впервые и единственный раз за всю свою историю стала обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв команду "Бавария" (Мюнхен). Ответный матч проходил на Республиканском стадионе в Киеве. Стадион в тот день напоминал настоящий муравейник. Желающих попасть на игру было в несколько раз больше чем мест, а билеты продавали втридорога (чтобы раздобыть их некоторые даже не против были распрощаться с дефицитными вещами). С 2012 года футбольное поле НСК "Олимпийский" является домашней ареной футбольного клуба "Динамо".
1980 год: к матчам Олимпиады – дренаж и чаша
В июле 1980 года на стадионе состоялись несколько матчей футбольного турнира Олимпийских игр, столицей которых стала Москва. Это позволило сейчас носить стадиону гордое название "Олимпийский". У нас играли команды Алжира, Ирака, Испании, Коста-Рики, ГДР, Сирии и Финляндии. К Олимпиаде-80 в Киеве тщательно готовились. На стадионе усовершенствовали дренажную систему поля, грунт заменили и засеяли новой травой. На восточной трибуне установили чашу для олимпийского огня. Установили четыре новые опоры освещения высотой 82 м. Построили площадки для метания диска, ядра, копья и молота, новый трамплин. Но Киев тогда потерял очень много старых домов, которые имели историческую ценность, в том числе и связанные с именем Тараса Шевченко. Их снесли из-за необходимости строить новую инфраструктуру... Сейчас в музее НСК можно увидеть факел, в котором перед Олимпиадой-80 пронесли олимпийский огонь по территории Украины. Его подарил музею факелоносец Анатолий Савин, спортсмен, легкоатлет. Раритет хранился у него больше 30 лет. В ответ Анатолий получил в подарок от музея свое архивное фото.
1992 – 1996: рынок с "Ламбадой" и жвачками
В начале 90-х территория у стадиона превратилась в огромную "барахолку". Торговали с коробок, раскладушек, из сумок, просто с земли самым "передовым" товаром. Киевляне помнят, что здесь можно было найти популярные джинсы Montana, шапки с надписью USA, сапоги и кроссовки, халаты, кожаные куртки и пуховики, спортивные костюмы, пиджаки (в том числе малиновые!), юбки "ламбада", жвачки и аудиокассеты… Товары возили из Москвы, Турции и Польши. Для многих в те годы торговля была единственным шансом прокормить семью. Но из торговцев многие впоследствии стали уважаемыми бизнесменами. На этом рынке некоторые жители впервые узнали о существовании "валютчиков". "Помню, пришли с семьей за покупками. Смотрю, стоит мужчина с табличкой "Куплю доллары". А в нескольких шагах от него еще один, с надписью "Продам доллары". Очень удивилась, почему они не покупают друг у друга, не видят, что ли? Хотелось подойти и подсказать", — вспоминает киевлянка Марина Опанасенко. "Рассчитывались на рынке в основном в долларах, причем деньги нужно было хорошенько прятать", — рассказывает житель Игорь Корнийчук.
2011 год: новое "лицо"
В октябре 2011 года состоялась открытие НСК "Олимпийский" после последней грандиозной реконструкции, которая продолжалась с 2008 года и обошлась в сумму около 600 млн долларов. На торжественной церемонии тогда собралось 58 000 гостей – в том числе, огромное количество украинский ВИПов. А в постановках участвовали несколько тысяч человек. "Изюминкой" открытия стало выступление певицы Шакиры и яркий фейерверк. "Конечно, чувствовали ответственность, волновались, ведь это была презентация совершенно нового формата спортивных сооружений в истории Украины. К нам съезжались люди со всей Украины. Но в грязь лицом мы не ударили. Был один момент, когда под крышей загорелись элементы декораций. Но все оперативно ликвидировали, и это происшествие стало своеобразной проверкой того, как работают службы стадиона по безопасности", – вспоминает замдиректора по административной работе НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов. Стоит отметить, что за всю свою историю стадион пережил несколько глобальных реконструкций – начинались они в 1936-м, 1966-м и 1977 годах.
2012, 2018: "грандфиналы"
1 июля 2012 года на "Олимпийском" состоялся финальный матч Чемпионата Европы по футболу. Тогда сборная Испании победила сборную Италии со счетом 4:0. "Это была победа с наибольшим счетом за всю историю соревнований", – говорят сотрудники НСК. На стадионе тогда присутствовало 63 170 зрителей, в том числе – вся политическая элита страны, все экс-президенты Украины, руководители Киева, президенты и высокие чиновники других государств. Доверили "Олимпийскому" и проведение финала Лиги чемпионов в 2018 году. Напомним, испанский "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1, а на стадионе присутствовали 61,5 тыс. зрителей. Кстати, самыми массовыми по посещаемости были не эти финалы. 100 тысяч зрителей в последний раз НСК принял на легендарном матче Лиги чемпионов в 1997 году: 22 октября "Динамо" со счетом 3:0 победило испанскую "Барселону". А в 2001 году во время чемпионата Украины по фтуболу на матче "Динамо" – "Шахтер" побывало 73 950 болельщиков.
2013 год: открыли для молодоженов
В 2013 году на "Олимпийском" сыграли первую свадьбу – первопроходцами стали телеведущая Соломия Ветвицкая и клипмейкер Влад Кочатков. Торжественная церемония состоялась на поле НСК, а празднование, на которое пригласили около 200 гостей – в президентском скай-боксе. Свадебное платье Соломия три года спустя передала музею НСК.
Чашу арены в 2014 году выбрали для свадебного торжества олимпийская чемпионка Наталья Добрынская и главный герой шоу "Холостяк" Константин Евтушенко. Сотни молодоженов приходят на НСК ради свадебной фотосессии. А год назад, в день влюбленных, здесь даже презентовали проект Минюста "Брак за сутки" – тогда в президентской ложе "Олимпийского" расписалось сразу три пары. На "Олимпийском" уверены, что на стадионе арены царит позитивная энергетическая аура, ведь сюда постоянно приходят люди с положительными эмоциями. "Поэтому раз в год мы проводим акцию "Коло бажань": запускаем людей внутрь чаши, разрешаем им пройти вокруг поля и загадать желание. Участники говорят, они действительно сбываются, и на следующий год приходят снова, приводят с собой детей, родственников и знакомых", – говорят на НСК. Следующая акция пройдет в день рождения "Олимпийского" 12 августа: она будет продолжаться 95 минут (с каждым годом количество минут увеличивается в соответствии с возрастом НСК).
2014, 2016 год: мегаконцерты "Океана"
21 июня 2014 года на "Олимпийском" состоялось выступление любимой украинцами группы "Океан Эльзы". Его тогда посетили 75 823 человека и на тот момент он стал самым массовым коммерческим концертом в истории Украины. Ровно через два года на этом же стадионе группа побила собственный рекорд: на концерт 18 июня 2016 года пришло 85 000 тысяч поклонников! "Это абсолютный рекорд на концертах в истории Украины", – говорят сотрудники. 24 августа 2018 года группа снова споет в НСК. Кто знает, возможно, будет установлен еще один рекорд.
Видел "Олимпийский" и звезд мирового уровня. Так, в 4 августа 2012 года здесь выступила Мадонна и установила абсолютный рекорд кассовых сборов на концертах в Украине ($4 893 317). Тогда в НСК для певицы обустраивали более десятка гримерных, а с собой Мадонна привезла огромное количество мебели, техники и обслуживающего персонала. "Я в молодости увидел клип Мадонны по телевизору и с тех пор мечтал попасть на ее концерт. По иронии судьбы, это произошло, когда я исполнял обязанности директора НСК. Тогда стоял, смотрел на сцену. И понял только одно – мечтайте, мечты сбываются самым неожиданным образом. Но конечно, лично познакомиться с ней возможности не было, круг общения у нее очень ограничен", – вспоминает Анисимов.
Кроме Мадонны выступал на "Олимпийском" и всемирно известный тенор Андреа Бочелли.
2014-2018: гигантский рисунок и рекорд рекордов
НСК "Олимпийский" часто фигурирует в Национальном реестре рекордов. К примеру, в январе 2014 года художник Alex Maksiov создал в "олимпийском дворике" спортивной арены самый большой в Украине (на то время) 3-d рисунок, над ним он работал в течение 8-дней. На полу художник изобразил коробку с елочными новогодними украшениями, площадь композиции составляла 457,53 кв. м. Киевлянам Alex Maksiov также известен благодаря ярким муралам на улицах города – "Свобода" с синичкой на ул. Ивана Франка, "Стриж" на л. Булаховского. В этом же году в НСК презентовали самый большой герб Киева, напечатанный на 3-d принтере. Его длина составляла 115 см, ширина 69 см и высота 5 см.
В 2016 году массажист-реабилитолог Киевского городского центра "Инваспорт" Александр Мироненко установил на "Олимпийском" национальный рекорд Украины в номинации "Самый продолжительный беспрерывный сеанс массажа". Он продолжался 13 часов 42 минуты! 25 мая 2017 года на арене зафиксировали рекорд по дальности броска фрисби (106м 13см). А 12 апреля 2018 года – рекорд по прыжам на скакалке: одновременно это делали 1832 девушки. Что и говорить, на счету "Олимпийского" есть даже рекорд по наибольшему количеству рекордов на одной площадке.
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