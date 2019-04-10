Он их коллекционирует: Месси прикупил себе уже третью гостиницу, но эта – с особым допуском

Новый отель аргентинского форварда откроется 2 мая по окончании ремонтных работ

Месси и его новый отель. Фото - AS.

Он их коллекционирует: Месси прикупил себе уже третью гостиницу, но эта – с особым допуском //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dd7/cc9/5cadd7cc9a9b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dd7/cc9/5cadd7cc9a9b5.jpg 2019-04-10T14:55:07+03:00 Футбол Новый отель аргентинского форварда откроется 2 мая по окончании ремонтных работ

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оформил покупку четырехзвездочной гостиницы на Майорке. Отель называется Sea Sun Fona и предназначен только для взрослых. Как сообщает бывший владелец гостиницы Висенте Миральес, 31-летний футболист приобрел ее в феврале 2019 года и собирается сделать капитальный ремонт. Откроется отель 2 мая после ремонтных работ. В гостинице 98 номеров, которые расположились на четырех этажах.

Это не первая такая недвижимость, которой владеет аргентинец. У пятикратного обладателя Золотого мяча также имеются отели на Ибице и в Ситджесе. Здание на Ибице в стиле ар-деко было открыто в 1959 году и полностью перестроено в 2014 году. Отель расположен на второй береговой линии одного из самых популярных пляжей острова. Стоимость одной ночи в нем варьируется от 260 до 600 евро. В отеле 52 номера, роскошный бассейн и бар на крыше.

Что касается четырехзвездочной гостиницы в Ситджесе (Каталония), то стоимость сделки по ее приобретению составила 30 миллионов евро. Покупка проходила через фирму, которой управляет родной брат Лионеля Месси Родриго.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Он их коллекционирует: Месси прикупил себе уже третью гостиницу, но эта – с особым допуском". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.