Он их коллекционирует: Месси прикупил себе уже третью гостиницу, но эта – с особым допуском
Новый отель аргентинского форварда откроется 2 мая по окончании ремонтных работ
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оформил покупку четырехзвездочной гостиницы на Майорке. Отель называется Sea Sun Fona и предназначен только для взрослых. Как сообщает бывший владелец гостиницы Висенте Миральес, 31-летний футболист приобрел ее в феврале 2019 года и собирается сделать капитальный ремонт. Откроется отель 2 мая после ремонтных работ. В гостинице 98 номеров, которые расположились на четырех этажах.
Это не первая такая недвижимость, которой владеет аргентинец. У пятикратного обладателя Золотого мяча также имеются отели на Ибице и в Ситджесе. Здание на Ибице в стиле ар-деко было открыто в 1959 году и полностью перестроено в 2014 году. Отель расположен на второй береговой линии одного из самых популярных пляжей острова. Стоимость одной ночи в нем варьируется от 260 до 600 евро. В отеле 52 номера, роскошный бассейн и бар на крыше.
Что касается четырехзвездочной гостиницы в Ситджесе (Каталония), то стоимость сделки по ее приобретению составила 30 миллионов евро. Покупка проходила через фирму, которой управляет родной брат Лионеля Месси Родриго.
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Источники:
Сегодня|Спорт , isport.ua
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