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Он их коллекционирует: Месси прикупил себе уже третью гостиницу, но эта – с особым допуском

Сегодня, 14:55

Новый отель аргентинского форварда откроется 2 мая по окончании ремонтных работ

Месси и его новый отель. Фото - AS
Месси и его новый отель. Фото - AS.
Он их коллекционирует: Месси прикупил себе уже третью гостиницу, но эта – с особым допуском //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dd7/cc9/5cadd7cc9a9b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dd7/cc9/5cadd7cc9a9b5.jpg Футбол Новый отель аргентинского форварда откроется 2 мая по окончании ремонтных работ

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оформил покупку четырехзвездочной гостиницы на Майорке. Отель называется Sea Sun Fona и предназначен только для взрослых. Как сообщает бывший владелец гостиницы Висенте Миральес, 31-летний футболист приобрел ее в феврале 2019 года и собирается сделать капитальный ремонт. Откроется отель 2 мая после ремонтных работ. В гостинице 98 номеров, которые расположились на четырех этажах.

Это не первая такая недвижимость, которой владеет аргентинец. У пятикратного обладателя Золотого мяча также имеются отели на Ибице и в Ситджесе. Здание на Ибице в стиле ар-деко было открыто в 1959 году и полностью перестроено в 2014 году. Отель расположен на второй береговой линии одного из самых популярных пляжей острова. Стоимость одной ночи в нем варьируется от 260 до 600 евро. В отеле 52 номера, роскошный бассейн и бар на крыше.

Что касается четырехзвездочной гостиницы в Ситджесе (Каталония), то стоимость сделки по ее приобретению составила 30 миллионов евро. Покупка проходила через фирму, которой управляет родной брат Лионеля Месси Родриго.

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Тег Барселона, Лионель Месси

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Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

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