Онлайн 24 тура чемпионата Германии: украинское дерби в Бундеслиге

24 тур чемпионата Германии стартовал поединком "Майнца" и "Вольфсбурга" в пятницу. В субботу лидер турнирной таблицы "Бавария" примет на своем стадионе берлинскую "Герту", которая в этом сезоне играла с луганской "Зарей" на групповом этапе Лиги Европы.

Добавим, что посреди недели "Бавария" разгромила "Бешикташ" (5:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В центральном матче тура встретятся четвертая и шестая команды чемпионата "Байер" и "Шальке". Примечательно, что в обеих командах есть представители Украины, но Владлен Юрченко давно не проходит в состав "фармацевтов", а Евгений Коноплянка прошлый матч пропустил из-за вирусной инфекции и не ясно, успел ли он восстановиться.

Закроется тур в понедельник матчем между дортмундской "Боруссией" и "Аугсбургом". Полузащитник "шмелей" Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы и пока не может помочь своей команде на поле.

Пятница, 23 февраля

21:30 "Майнц" – "Вольфсбург" – 1:1

Суббота, 24 февраля

16:30 "Бавария" – "Герта"

16:30 "Ганновер" – "Боруссия" М

16:30 "Хоффенхайм" – "Фрайбург"

16:30 "Штутгарт" – "Айнтрахт"

19:30 "Вердер" – "Гамбург"

Воскресенье, 25 февраля

16:30 "Байер" – "Шальке"

19:00 "Лейпциг" – "Кельн"

Понедельник, 26 февраля

21:30 "Боруссия" Д – "Аугсбург"

Турнирная таблица: