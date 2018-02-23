Онлайн 24 тура чемпионата Германии: украинское дерби в Бундеслиге
Расписание и результаты 24 тура Бундеслиги, турнирная таблица
24 тур чемпионата Германии стартовал поединком "Майнца" и "Вольфсбурга" в пятницу. В субботу лидер турнирной таблицы "Бавария" примет на своем стадионе берлинскую "Герту", которая в этом сезоне играла с луганской "Зарей" на групповом этапе Лиги Европы.
Добавим, что посреди недели "Бавария" разгромила "Бешикташ" (5:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В центральном матче тура встретятся четвертая и шестая команды чемпионата "Байер" и "Шальке". Примечательно, что в обеих командах есть представители Украины, но Владлен Юрченко давно не проходит в состав "фармацевтов", а Евгений Коноплянка прошлый матч пропустил из-за вирусной инфекции и не ясно, успел ли он восстановиться.
Закроется тур в понедельник матчем между дортмундской "Боруссией" и "Аугсбургом". Полузащитник "шмелей" Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы и пока не может помочь своей команде на поле.
Пятница, 23 февраля
21:30 "Майнц" – "Вольфсбург" – 1:1
Суббота, 24 февраля
16:30 "Бавария" – "Герта"
16:30 "Ганновер" – "Боруссия" М
16:30 "Хоффенхайм" – "Фрайбург"
16:30 "Штутгарт" – "Айнтрахт"
19:30 "Вердер" – "Гамбург"
Воскресенье, 25 февраля
16:30 "Байер" – "Шальке"
19:00 "Лейпциг" – "Кельн"
Понедельник, 26 февраля
21:30 "Боруссия" Д – "Аугсбург"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|23
|19
|2
|2
|55-18
|59
|2
|БОРУССИЯ Д
|23
|11
|7
|5
|48-29
|40
|3
|АЙНТРАХТ Ф
|23
|11
|6
|6
|32-26
|39
|4
|БАЙЕР
|23
|10
|8
|5
|43-30
|38
|5
|ЛЕЙПЦИГ
|23
|11
|5
|7
|36-31
|38
|6
|ШАЛЬКЕ
|23
|10
|7
|6
|36-30
|37
|7
|ГАННОВЕР
|23
|8
|8
|7
|32-33
|32
|8
|АУГСБУРГ
|23
|8
|7
|8
|32-29
|31
|9
|ХОФФЕНХАЙМ
|23
|8
|7
|8
|37-37
|31
|10
|БОРУССИЯ М
|23
|9
|4
|10
|30-35
|31
|11
|ГЕРТА
|23
|7
|9
|7
|30-30
|30
|12
|ФРАЙБУРГ
|23
|6
|10
|7
|24-37
|28
|13
|ШТУТГАРТ
|23
|8
|3
|12
|19-27
|27
|14
|ВОЛЬФСБУРГ
|24
|4
|13
|7
|27-31
|25
|15
|МАЙНЦ
|24
|6
|6
|12
|29-42
|24
|16
|ВЕРДЕР
|23
|5
|8
|10
|21-28
|23
|17
|ГАМБУРГ
|23
|4
|5
|14
|18-34
|17
|18
|КЕЛЬН
|23
|3
|5
|15
|20-42
|14
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