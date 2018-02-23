Онлайн 24 тура чемпионата Германии: украинское дерби в Бундеслиге

Сегодня, 22:45

Расписание и результаты 24 тура Бундеслиги, турнирная таблица

Фото AFP
Фото AFP

24 тур чемпионата Германии стартовал поединком "Майнца" и "Вольфсбурга" в пятницу. В субботу лидер турнирной таблицы "Бавария" примет на своем стадионе берлинскую "Герту", которая в этом сезоне играла с луганской "Зарей" на групповом этапе Лиги Европы.

Добавим, что посреди недели "Бавария" разгромила "Бешикташ" (5:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В центральном матче тура встретятся четвертая и шестая команды чемпионата "Байер" и "Шальке". Примечательно, что в обеих командах есть представители Украины, но Владлен Юрченко давно не проходит в состав "фармацевтов", а Евгений Коноплянка прошлый матч пропустил из-за вирусной инфекции и не ясно, успел ли он восстановиться.

Закроется тур в понедельник матчем между дортмундской "Боруссией" и "Аугсбургом". Полузащитник "шмелей" Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы и пока не может помочь своей команде на поле.

Пятница, 23 февраля

21:30 "Майнц" – "Вольфсбург" – 1:1

Суббота, 24 февраля

16:30 "Бавария" – "Герта"

16:30 "Ганновер" – "Боруссия" М

16:30 "Хоффенхайм" – "Фрайбург"

16:30 "Штутгарт" – "Айнтрахт"

19:30 "Вердер" – "Гамбург"

Воскресенье, 25 февраля

16:30 "Байер" – "Шальке"

19:00 "Лейпциг" – "Кельн"

Понедельник, 26 февраля

21:30 "Боруссия" Д – "Аугсбург"

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 23 19 2 2 55-18 59
2  БОРУССИЯ Д 23 11 7 5 48-29 40
3  АЙНТРАХТ Ф 23 11 6 6 32-26 39
4  БАЙЕР 23 10 8 5 43-30 38
5  ЛЕЙПЦИГ 23 11 5 7 36-31 38
6  ШАЛЬКЕ 23 10 7 6 36-30 37
7  ГАННОВЕР 23 8 8 7 32-33 32
8  АУГСБУРГ 23 8 7 8 32-29 31
9  ХОФФЕНХАЙМ 23 8 7 8 37-37 31
10  БОРУССИЯ М 23 9 4 10 30-35 31
11  ГЕРТА 23 7 9 7 30-30 30
12  ФРАЙБУРГ 23 6 10 7 24-37 28
13  ШТУТГАРТ 23 8 3 12 19-27 27
14  ВОЛЬФСБУРГ 24 4 13 7 27-31 25
15  МАЙНЦ 24 6 6 12 29-42 24
16  ВЕРДЕР 23 5 8 10 21-28 23
17  ГАМБУРГ 23 4 5 14 18-34 17
18  КЕЛЬН 23 3 5 15 20-42 14
футбол, чемпионат Германии

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Сегодня|Спорт

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