Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"

Сегодня, 09:55

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" - "Бавария" с 22:00
"Ливерпуль" - "Бавария" с 22:00.
Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bbb/8f1/5c6bbb8f15150.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bbb/8f1/5c6bbb8f15150.jpg Футбол Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 19 февраля, на "Энфилде" состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" принимает "Баварию". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

В активе обоих клубов по пять самых главных еврокубковых трофеев. "Ливерпуль" последнюю Лигу чемпионов выиграл в 2005-м, "Бавария" – в 2013 году. В прошлом сезоне англичане уступили "Реалу" в финале. "Бавария" четыре раза за пять лет добиралась до 1/2 финала.

Несмотря на то, что оба клуба могут похвастаться богатейшей еврокубковой историей, это будет всего лишь шестая их встреча и первая почти за 20 лет. До этого "Ливерпуля" и "Баварии" пересеклись в 2001-м, когда мерсисайдцы одолели мюнхенцев – 3:2 в Суперкубке УЕФА.

В сегодняшнем матче букмекеры считают фаворитом английский клуб. Котировки на победу "Ливерпуля" – 2.10, на ничью – 3.70, на победу "Баварии" – 3.40. Коэффициент на выход в четвертьфинал: "Ливерпуль" – 1.83, "Бавария" – 1.90.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "БАВАРИЯ" – 22:00

Тренировка "Ливерпуля"

Тренировка "Баварии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Нужно создать на поле такую атмосферу, чтобы всем нам было легче. Но я не сомневаюсь, что это будет шикарный матч. От таких всегда получаешь удовольствие. Атмосфера на "Энфилде" – нечто непередаваемое. Благодаря нашим болельщикам команда играет даже не на 100, а на 140 процентов".

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач:

"Ливерпуль" – топовая команда, но и мы – тоже. Они тоже будут относиться к нам с уважением. Конечно же, наша цель – выход в следующий раунд. Если "Ливерпуль" покажет 140 процентов, мы должны показать 150. Это будет настоящая битва".

"Ливерпуль" – "Бавария": друг против друга

В нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ система видеопомощи арбитрам будет введена впервые в истории. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, как будет применяться система VAR в Лиге чемпионов

"Видеопомощники вмешиваются, только если видят явный фол в штрафной, за который надо назначать пенальти, или же четкое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, в случае игры рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча ладонью или рукой", – заявил Розетти.

Посмотрите, как фанаты "Ливерпуля" зажигали на Крещатике в мае прошлого года:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Бавария

Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

В Украине не станет еще двух банков

Цимбалюк назвал "лучшего кандидата для РФ" на выборах в Украине

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

"Произошедшее в Крыму — это последствия действий «Свободы»"

"Все совершают ошибки": Панеттьери высказалась о разрыве с Кличко

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа
Загрузка...

Промоутер: "Бой Усик – Поветкин – суперсобытие в супертяжелом весе"

Вчера, 16:36

Команда украинца сделала предложение Поветкину, и сегодня-завтра должны получить ответ – да или нет

Фаны "Айнтрахта" в Украине выучили слова "голубцы" и "маршрутка"

Вчера, 10:02

"Орлы" полюбили ничьи: у "Айнтрахта" четвертый подряд "мир" в Бундеслиге, в четверг – ответка против "Шахтера"

Ветераны "Шахтера" и "Динамо" – о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет"

Вчера, 09:01

Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ

Зинченко помог "МанСити" выйти в четвертьфинал Кубка Англии

16 февраля, 21:50

Украинец отыграл весь матч против "Ньюпорт Каунти"

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

16 февраля, 18:38

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем