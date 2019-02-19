Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" - "Бавария" с 22:00.

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bbb/8f1/5c6bbb8f15150.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bbb/8f1/5c6bbb8f15150.jpg 2019-02-19T09:55:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 19 февраля, на "Энфилде" состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" принимает "Баварию". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

В активе обоих клубов по пять самых главных еврокубковых трофеев. "Ливерпуль" последнюю Лигу чемпионов выиграл в 2005-м, "Бавария" – в 2013 году. В прошлом сезоне англичане уступили "Реалу" в финале. "Бавария" четыре раза за пять лет добиралась до 1/2 финала.

Несмотря на то, что оба клуба могут похвастаться богатейшей еврокубковой историей, это будет всего лишь шестая их встреча и первая почти за 20 лет. До этого "Ливерпуля" и "Баварии" пересеклись в 2001-м, когда мерсисайдцы одолели мюнхенцев – 3:2 в Суперкубке УЕФА.

В сегодняшнем матче букмекеры считают фаворитом английский клуб. Котировки на победу "Ливерпуля" – 2.10, на ничью – 3.70, на победу "Баварии" – 3.40. Коэффициент на выход в четвертьфинал: "Ливерпуль" – 1.83, "Бавария" – 1.90.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "БАВАРИЯ" – 22:00

Тренировка "Ливерпуля"

Тренировка "Баварии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Нужно создать на поле такую атмосферу, чтобы всем нам было легче. Но я не сомневаюсь, что это будет шикарный матч. От таких всегда получаешь удовольствие. Атмосфера на "Энфилде" – нечто непередаваемое. Благодаря нашим болельщикам команда играет даже не на 100, а на 140 процентов".

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач:

"Ливерпуль" – топовая команда, но и мы – тоже. Они тоже будут относиться к нам с уважением. Конечно же, наша цель – выход в следующий раунд. Если "Ливерпуль" покажет 140 процентов, мы должны показать 150. Это будет настоящая битва".

"Ливерпуль" – "Бавария": друг против друга

В нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ система видеопомощи арбитрам будет введена впервые в истории. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, как будет применяться система VAR в Лиге чемпионов

"Видеопомощники вмешиваются, только если видят явный фол в штрафной, за который надо назначать пенальти, или же четкое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, в случае игры рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча ладонью или рукой", – заявил Розетти.

Посмотрите, как фанаты "Ливерпуля" зажигали на Крещатике в мае прошлого года:

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