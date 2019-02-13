Онлайн матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Боруссия"

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Онлайн матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Боруссия" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3e8/2c2/5c63e82c22a0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3e8/2c2/5c63e82c22a0d.jpg 2019-02-13T21:20:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня продолжатся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В Лондоне "Тоттенхэм" принимает дортмундскую "Боруссию". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

"Шпоры" - единственная команда, вышедшая в плей-офф с негативной разницей забитых и пропущенных мячей (–1). "Шмели" же пропустили меньше всех голов в групповом раунде (2). Эти команды пересекались в одной группе прошлой ЛЧ, тогда лондонцы дважды победили (3:1, 2:1) и вышли в 1/8-ю, а немцы оказались в ЛЕ. Три года назад "Боруссия" выбивала "Тоттенхэм" в 1/8 Лиги Европы (3:0, 2:1). Хари Кейн забил три гола в ворота дортмундцев, но он, как и Деле Алли, сегодня не сыграет из-за травмы. Заменить его постарается Сон Хын Мин, который, играя в Германии, уже восемь раз поражал ворота дортмундцев. У команды Люсьена Фавра также немало потерь: Алькасер, Аканджи, Ройс, Вайгль и Пищек – все в лазарете. У команд образовались противоположные серии – "Тоттенхэм" имеет три победы подряд, "Боруссия" столько же матчей не побеждает. Последнюю игру немцы провели в субботу, а англичане в воскресенье, что вызвало возмущение у тренера "шпор" Маурисио Поччетино: "Я очень расстроен – в плей-офф лишние сутки отдыха дают огромное преимущество. Не понимаю, почему так случилось".

"ТОТТЕНХЭМ" – "БОРУССИЯ" Д – 0:0

7 мин Первый опасный удар по воротам. Моура "поймал" мяч в штрафной и сразу пробил по воротам, но не попал в створ

3 мин Пока хозяева не дают немцам перейти центр поля. жестко прессингуя

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Звучит гимн Лиги чемпионов

Выходят "Тоттенхэм" и "Боруссия" на поле

Немецкие фанаты на "Уэмбли"

Стартовые составы команд

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Фойт, Санчес, Вертонген, Уинкс, Сиссоко, Орье, Сон Хын Мин, Моура, Эриксен.

"Боруссия" Д: Бюрки, Загаду, Диалло, Топрак, Хакими, Дилейни, Витсель, Санчо, Дауд, Пулишич, Гетце.

Букмекеры о матче "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д. Фаворит сегодняшней встречи английский клуб. Котировки на победу"Тоттенхэма" – 2.15, на ничью – 3.50, на победу "Боруссии" – 3.50. Что касается выхода в четвертьфинал, то здесь букмекеры считают, что выше шансы у немцев. Котировки на проход "Боруссии" – 1.70, на проход "Тоттенхэма" – 2.50.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино:

"Я искренне верю, что мы можем выиграть любой матч, в котором участвуем. Но мы знаем, какая конкуренция в Лиге чемпионов. Наш соперник идет на первом месте в чемпионате Германии. Но при всем уважении к тому, с кем мы встречаемся, мы всегда верим, что можем победить любого".

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр:

"То, что мы пропускаем мячи, не имеет отношения к агрессивности. Перед такими матчами надо придерживаться своих сильных качеств. "Тоттенхэм" идет в чемпионате Англии на третьем месте, что говорит о многом. Будет сложно".

В нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ система видеопомощи арбитрам будет введена впервые в истории. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, как будет применяться система VAR в Лиге чемпионов

"Видеопомощники вмешиваются, только если видят явный фол в штрафной, за который надо назначать пенальти, или же четкое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, в случае игры рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча ладонью или рукой", – заявил Розетти.

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