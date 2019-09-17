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Онлайн матча "Наполи" – "Ливерпуль": все о битве вице-чемпионов Италии и Англии

17 сентября, 16:43

Видео голов матча Лиги чемпионов "Наполи" - "Ливерпуль", яркие фото из Неаполя и комментарии ключевых моментов игры

"Наполи" принимает "Ливерпуль"

"Наполи" принимает "Ливерпуль" / Фото: AFP

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов. Во вторник будут сыграны восемь поединков, среди них выделяется битва вице-чемпионов Италии и Англии – "Наполи" против "Ливерпуля". Пройдет она на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе и начнется в 22:00 по киевскому времени, а на мы проведем текстовый онлайн матча с яркими фото, видео-повторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Смотрите также: Расписание всех матчей Лиги чемпионов

Онлайн "Наполи" – "Ливерпуль"

Как дела в чемпионатах. В прошло сезоне обе команды заняли вторые места в своих внутренних чемпионатах и получили прямые путевки в Лигу чемпионов. "Наполи" нынешний сезон Серии А начал с двух побед и поражения (4-е место), а "Ливерпуль" единственным в Англии после пяти туров идет без потерь – 15 очков и уверенное лидерство.

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В последнем туре "Наполи" на своем поле обыграл "Сампдорию", смотрите видео голов:

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Прогноз букмекеров. Эксперты считают гостей небольшими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 2.25, на победу "Наполи" – 3.10, на ничью – 3.65. Таким образом, вероятность исхода следующая: победа хозяев 31 процент, ничья 26 процентов, победа гостей 43 процента.

"Наполи" – "Ливерпуль": где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть матч онлайн можно на сайте oll.tv.

Смотрите также: Таблицы всех групп Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов онлайн Ливерпуль Наполи

Источник: Сегодня|Спорт

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