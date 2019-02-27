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Онлайн матча "Реал" – "Барселона" в Кубке Испании

Сегодня, 11:54

Испанские гранды разыграют путевку в финал Кубка Короля

Звезды команд Рамос и Пике
Звезды команд Рамос и Пике. Фото: Twitter
Онлайн матча "Реал" – "Барселона" в Кубке Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/65e/602/5c765e602261a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/65e/602/5c765e602261a.jpg Футбол Испанские гранды разыграют путевку в финал Кубка Короля

В среду, 27 февраля, на "Сантьяго Бернабеу" состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. "Реал" принимает "Барселону". 

Три недели назад команды встречались в столице Каталонии. "Королевский клуб" начал очень мощно и уже на 6-й минуте повел в счете после удара Васкеса. "Барселоне" удалось отыграться после перерыва. На 57-й минуте отличился Малком. Ничья – 1:1.

Несмотря на удачный выездной счет для "Реала", букмекеры считают фаворитом каталонцев. Коэффициенты на победу "Барселоны" в матче -2.30, на победу "Реала" – 2.90, на ничью – 3.70. Котировки на выход в финал: "Барселона" – 1.68, "Реал" – 2.05.

Трофеи. "Барселона" – самый титулованный клуб турнира. В музее каталонцев 30 национальных кубков. У "Реала" – 19. 

Что интересно, в финала Кубка Испании-2014 "Реал" обыграл "Барселону" – 2:1. С тех пор, "сине-гранатовые" выиграли четыре титула подряд. 

Начало матча "Реал" – "Барселона" в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию полуфинала Кубка Испании.

Забавно, но 2 марта пути испанских грандов опять пересекутся в Мадриде. "Реал" и "Барселона" сыграют в рамках 26 тура чемпионата Испании.

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Тег Барселона, Реал Мадрид, кубок Испании

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Сегодня|Спорт

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