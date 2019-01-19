Онлайн первого матча "Динамо" в 2019 году: трансляция поединка против немецкого "Бохума"
Прямая трансляция стартового поединка команды Александра Хацкевича на сборах в Испании
В субботу "Динамо" проведет свой первый поединок в 2019 году. На тренировочном сборе в Испании команда Александра Хацкевича сыграет с немецким "Бохумом". Напомним, что после 18 туров киевляне идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, в свою очередь, "Бохум" занимает восьмое место во втором дивизионе чемпионата Германии.
В стартовом составе "Динамо" выйдет новичок – испанский нападающий Фран Соль, который только сегодня присоединился к команде на сборах. С первых минут поединок также начнут Бойко, Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Циганков, Вербич и Шапаренко.
Онлайн трансляция матча "Динамо" – "Бохум"
Ранее стало известно, что "Динамо" сыграет девять товарищеских матчей зимой. Киевляне проведут два сбора в испанской Марбелье: первый – с 13 по 26 января, второй – с 30 января по 13 февраля. В этот день команда отправится из Малаги непосредственно в Грецию, где сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против пирейского "Олимпиакоса".
Напомним, что на днях определились соперники "Динамо" на втором сборе в Испании. Ими стали "Эстерсунд" (Швеция), "Нью-Ингленд Революшн" (США), "Мальме" (Швеция) и "Хеугесунн" (Норвегия).
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