Онлайн первого матча "Динамо" в 2019 году: трансляция поединка против немецкого "Бохума"

Прямая трансляция стартового поединка команды Александра Хацкевича на сборах в Испании

Онлайн матча "Динамо" - "Бохум" с 17:00. Фото fcdynamo.kiev.ua.

Онлайн первого матча "Динамо" в 2019 году: трансляция поединка против немецкого "Бохума" //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/33c/225/5c433c225e3ab.png //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/33c/225/5c433c225e3ab.png 2019-01-19T17:03:10+02:00 Футбол Прямая трансляция стартового поединка команды Александра Хацкевича на сборах в Испании

В субботу "Динамо" проведет свой первый поединок в 2019 году. На тренировочном сборе в Испании команда Александра Хацкевича сыграет с немецким "Бохумом". Напомним, что после 18 туров киевляне идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, в свою очередь, "Бохум" занимает восьмое место во втором дивизионе чемпионата Германии.

В стартовом составе "Динамо" выйдет новичок – испанский нападающий Фран Соль, который только сегодня присоединился к команде на сборах. С первых минут поединок также начнут Бойко, Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Циганков, Вербич и Шапаренко.

Онлайн трансляция матча "Динамо" – "Бохум"

Ранее стало известно, что "Динамо" сыграет девять товарищеских матчей зимой. Киевляне проведут два сбора в испанской Марбелье: первый – с 13 по 26 января, второй – с 30 января по 13 февраля. В этот день команда отправится из Малаги непосредственно в Грецию, где сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против пирейского "Олимпиакоса".

Напомним, что на днях определились соперники "Динамо" на втором сборе в Испании. Ими стали "Эстерсунд" (Швеция), "Нью-Ингленд Революшн" (США), "Мальме" (Швеция) и "Хеугесунн" (Норвегия).

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