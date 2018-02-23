Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня киевское "Динамо" узнало своего следующего соперника в еврокубке

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

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Жеребьевка была полностью открытой – без "посева". Все 16 шаров с участниками были помещены в одну корзину. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, представители России и Украины разводятся по разным парам. Таким образом, заранее было известно, что киевское "Динамо" точно не сыграет с "Зенитом", "Локомотивом" и ЦСКА.

Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Точное расписание определится после жеребьевки. Команды, которые достанут из корзины первыми в каждой паре, проведут первый матч на своем поле.

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая на стадионе "Стад-де-Лион" во Франции.

Онлайн жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

"Лацио" (Италия) – "Динамо" (Украина)

"Лейпциг" (Германия) – "Зенит" (Россия)

"Атлетико" (Испания) – "Локомотив" (Россия)

ЦСКА (Россия) – "Лион" (Франция)

"Марсель" (Франция) – "Атлетик" (Испания)

"Спортинг" (Португалия) – "Виктория" (Чехия)

"Боруссия" Д (Германия) – "Зальцбург" (Австрия)

"Милан" (Италия) – "Арсенал" (Англия)



Победители пар 1/16 финала выделены жирным:

"Зенит" – "Селтик" 3:0 (общ. 3:1)

"Локомотив" – "Ницца" 1:0 (общ. 4:2)

ЦСКА Москва – "Црвена Звезда" 1:0 (общ. 1:0)

"Атлетик" – "Спартак" 1:2 (общ. 4:3)

"Динамо" Киев – АЕК 0:0 (общ. 1:1, победа "Динамо" по в.г.)

"Спортинг" – "Астана" 3:3 (общ. 6:4)

"Арсенал" – "Эстерсунд" 1:2 (общ. 4:2)

"Аталанта" – "Боруссия" Дортмунд 1:1 (общ. 3:4)

"Лейпциг" – "Наполи" 0:2 (общ. 3:3, победа "Лейпцига" по в.г.)

"Атлетико" – "Копенгаген" 1:0 (общ. 5:1)

"Милан" – "Лудогорец" 1:0 (общ. 4:0)

"Вильяреал" – "Лион" 0:1 (общ. 1:4)

"Брага" – "Марсель" 1:0 (общ. 1:3)

"Лацио" – "Стяуа" 5:1 (общ. 5:2)

"Виктория" – "Партизан" 2:1 (общ. 3:1)

"Зальцбург" – "Реал Сосьедад" 2:1 (общ. 4:3)

Напомним, что в ответном поединке 1/6 финала киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью с АЕКом. Первые матч в Афинах завершился со счетом 1:1, так что команда Александра Хацкевича проходит в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезд.