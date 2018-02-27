От Лиги Европы до "Старой Боярки": экс-игрок "Динамо" за три года деградировал до любительской лиги

Сегодня, 13:24

Партнером Чумака в новой команде является скандалист Александр Алиев

Евгений Чумак. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Евгений Чумак. Фото ФК "Динамо"

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и львовских "Карпат" Евгений Чумак играет за любительский клуб "Старая Боярка" из Киевщины.

В одном из матчей Мемориала Чанова 22-летний Чумак забил гол, а его команда вышла в финал турнира. Напомним, что за "Старую Боярку" также выступает скандальный Александр Алиев.

В последнее время имя Алиева больше связано со скандалами. Бывшая супруга футболиста неоднократно обвиняла его в избиении. Однажды она пригласила к себе домой журналистов, когда Александр спал в детской спальне в состоянии алкогольного опьянения.

Интересно, что ровно три года назад, 26 февраля 2015 года, Чумак дебютировал в первой команде "Динамо", выйдя на поле в матче Лиги Европы против французского "Генгама". Спустя несколько дней он забил свою дебютный мяч за киевлян в поединке с "Металистом".

Затем были аренды в "Говерлу", белорусский "Торпедо-БелАЗ" и "Зирку", полноценный контракт с "Карпатами", где он задержался всего полгода, а последним профессиональным клубом Чумака стал "Днепр" из Могилева.
футбол, Александр Алиев, Евгений Чумак

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Источники:

ua-football, Сегодня|Спорт

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