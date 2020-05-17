Откровения украинского вратаря-боксера: про алкоголь, тренера-гея и драку из-за чаевых

Сергей Погорелый дважды вызывался в сборную Украины, но так туда и не доехал, зато успел поиграть в Норвегии и Грузии

Украинский вратарь Сергей Погорелый на родине выступал за "Металлист", "Таврию", киевский "Арсенал". Успел 33-летний футболист поиграть в норвежском "Буде-Глимт" и грузинском "Самтредиа". Многие помнят боксерский прием голкипера, когда в 2012 году после матча Кубка Украины Погорелый ударил Громова кулаком по лицу. Футболист в статусе свободного агента разоткровенничался о своей карьере.

Про алкоголь. Раньше я себе позволял постоянно, не было никаких "нет". Но после определенных моментов, когда начали ездить и ловить нас по клубам, когда играл за "Таврию", я понял, что этого нельзя делать. Есть контракт. Сейчас я вообще ничего не употребляю во время сезона.

Про лишний вес. Бывало, весил 95 килограммов во время игровой карьеры, когда выступал за "Таврию". Сейчас 79. За время поста стабильно скидываю по 12 кг. Наибольшие штрафы? При Олеге Лужном в "Таврии". Ты можешь не уметь набивать мяч или играть в футбол, но вес должен держать. Суммы? Это даже не десятки тысяч...

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О "Динамо". Все детство я провел в школе "Динамо", но в последний год меня выгнали. Потому что был маленького роста.

Об ошибках Википедии. Кто пишет в эту Википедию? Слесари какие-то. Клуб "Подолье" приписывают мне, а я не был в "Подолье". Мой первый профессиональный клуб – "Оболонь".

Про конфликт с официантом. 2:2 сыграли с "Шахтером" и всей командой, "Арсеналом", пошли отмечать. Все были с женами, девушками, а я один. Нужно ехать дальше, за приключениями. Вот я и уезжал первым и предложил рассчитаться картой, чтобы потом мне товарищи на базе вернули, кто сколько считал нужным. Так и сделали. Посидели мы на 8 тысяч гривен (тогда это была тысяча долларов), а наличных у меня не было. Кто-то положил 200 грн на чай, я заплатил картой. Официант подошел, открыл папку, увидел 200 грн и швырнул в меня. Говорит: "Ты тут посидел на 8 тысяч, а мне оставил 200?" Я его поймал джебом...

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О том, как назвал тренера геем. Грек Яннис Христопулос не ставил меня в состав в "Таврии", у меня не было шансов. Однажды он сказал: "Мне показалось, что ты пришел выпивший". Я ему говорю: "А мне показалось, что ты целовался со своим ассистентом, что ты гей". Это не улучшило наши отношения.

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