Паулу Фонсека поедет в штаб-квартиру УЕФА, чтобы обсудить тенденции развития футбола

4 сентября в Ньоне состоится 20-й ежегодный Форум элитных тренеров. Наставники ведущих клубов континента соберутся в штаб-квартире УЕФА и обсудят тенденции развития футбола, обменяются взглядами и идеями. На мероприятие приглашен и главный тренер чемпионов Украины Паулу Фонсека.

Кроме тренера "Шахтера" на форум приедут такие специалисты, как Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Наполи"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Сержио Консейсао ("Порту"), Унаи Эмери ("Арсенал"), Руди Гарсия ("Марсель"), Шенол Гюнеш ("Бешикташ"), Хулен Лопетеги ("Реал"), Жозе Моуриньо ("Манчестер Юнайтед"), Томас Тухель (ПСЖ) и Арсен Венгер, который после ухода из "Арсенала" пока без работы.

Напомним, что два года назад на Форум элитных тренеров приглашали Сергея Реброва, который тогда тренировал киевское "Динамо".

А в 2015 году на Форум элитных тренеров поехали сразу два представителя из чемпионата Украины – Мирон Маркевич и Мирча Луческу. Тогда Маркевич был тренером "Днепра", а Луческу возглавлял "Шахтер".