Пеле подарил свою футболку Килиану Мбаппе

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле подарил нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе футболку своего родного "Сантоса" с автографом. Французский форвард стал вторым после Пеле футболистом, сумевшим забить в финале чемпионата мира по футболу до достижения 20-летнего возраста.

Пеле отличился в финале ЧМ-1958 против Швеции (5:2) в 17 лет, а Мбаппе забил в 19 лет в финале ЧМ-2018 против Хорватии (4:2).

"Спасибо за великолепный подарок, Король", – написал Мбаппе в Twitter.

Thanks for this amazing gift, King @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym