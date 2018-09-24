Пеле подарил свою футболку Килиану Мбаппе

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле подарил нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе футболку своего родного "Сантоса" с автографом. Французский форвард стал вторым после Пеле футболистом, сумевшим забить в финале чемпионата мира по футболу до достижения 20-летнего возраста.

Пеле отличился в финале ЧМ-1958 против Швеции (5:2) в 17 лет, а Мбаппе забил в 19 лет в финале ЧМ-2018 против Хорватии (4:2).

"Спасибо за великолепный подарок, Король", – написал Мбаппе в Twitter.

Кстати, после ЧМ-2018 Пеле пошутил по поводу достижений Мбаппе. "Если Килиан будет и дальше повторять мои рекорды, возможно, мне придется смахнуть пыль с моих бутс", – заявил 77-летний Пеле.

Ранее мы писали, что Килиан Мбаппе претендует на звание лучший футболист года по версии ФИФА. Полностью список выглядит так: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эден Азар ("Челси"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Рафаэль Варан ("Реал").