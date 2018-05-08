Перед ЧМ-2018 ФИФА оштрафовала Россию за расизм

Дисциплинарная инстанция ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 30 тысяч швейцарских франков за проявления дискриминации со стороны болельщиков во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции.

Встреча сборных России и Франции прошла 27 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом – 3:1.

"По результатам всестороннего расследования, включая изучение представленных видеоматериалов и анализа конкретных обстоятельств данного дела, а также учитывая тяжесть инцидента и вместе с тем принимая во внимание ограниченное число вовлеченных в него болельщиков, дисциплинарный комитет ФИФА под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности Российский футбольный союз за нарушение статьи 58 дисциплинарного кодекса ФИФА", – говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что ФИФА и РФС провели совместное расследование после информации об оскорблениях болельщиками игроков сборной Франции Поля Побга и Усмана Дембеле на расовой почве. Личности нарушителей были установлены правоохранительными органами. По информации РИА Новости, речь идет о семерых болельщиках, шестеро из которых будут наказаны в соответствии с действующим законодательством, им также будет запрещен вход на матчи чемпионата мира по футболу летом. Причастность еще одного фаната к расистским выкрикам до конца не установлена.

Напомним, что поединок Россия – Франция начался с минуты молчания в память о погибших во время пожара в Кемерово. Но перед началом матча у болельщиков забрали баннер про трагедию в Кемерово.