"Перестань гулять и пить": легионер "Динамо" вспомнил, как его уговаривал Суркис

Милош Нинкович. Фото sydneyfc.com

Бывший футболист киевского "Динамо" Милош Нинкович рассказал о периоде в украинском клубе, а также вспомнил, как президент киевлян Игорь Суркис уговаривал его взяться за голову. Сербский полузащитник выступал в составе "Динамо" с 2004 по 2012 год, однако проявить свои лучшие качества ему мешали постоянные травмы из-за нарушения режима.

Нинкович: "В "Динамо" не было такой атмосферы, как в "Сиднее", поэтому ничего не выиграли"

"Конечно, и гулянки, и девочки, и ночные клубы были! Я был молод. В Украине очень красивые девушки, а у меня была очень большая зарплата. Первые три-четыре года у меня было много травм... Может быть, кое-что тогда откладывалось на моем здоровье. Я всегда говорил одну вещь – если вернуть время назад, вероятно, я поступил бы так же. Сложно удержать себя в такой момент. В период первого прихода Юрия Семина я уже хотел уходить из "Динамо", было много травм. Тогда же у меня и состоялся продолжительный разговор с Игорем Суркисом, который сказал мне: "Я хочу тебя видеть у нас в команде, только перестань гулять и пить". Я его послушал и как раз приехал Юрий Павлович. В следующем сезоне мы выиграли все – чемпионат, Кубок, дошли до полуфинала Кубка УЕФА, но вылетели от "Шахтера". При Семине я, наверное, сыграл больше всех в сезоне, пропустил лишь один матч", – вспомнил Нинкович.

В составе Динамо Нинкович дважды становился чемпионом Украины, трижды выиграл Кубок страны и четыре раза – Суперкубок. После "Динамо" он поиграл во французском "Эвиане", сербской "Црвене Звезде", а с 2015 года защищает цвета австралийского "Сиднея", с которым по разу становился чемпионом и обладателем Кубка страны, а в сезоне 2016/17 признан лучшим игроком чемпионата.

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