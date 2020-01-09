Перспективного австралийского футболиста убила акула

Эрик Биригитти упал в море со скалы во время прогулки с друзьями

Эрик Биригитти стал жертвой акулы / Фото: Twitter

Трагический инцидент произошел в Австралии с молодым спортсменом Эриком Биригитти. Талантливый футболист погиб после атаки белой акулы. Останки тела 21-летнего Эрика Биригитти были обнаружены около пляжа в на юго-западе Австралии.

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Береговая охрана была вызвана на помощь после того, как было сообщено о другом пропавшем – 57-летнем Гари Джонсоне. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они первоначально подумали, что это был человек, о котором сообщалось. Но вскоре после этого следователи установили, что останки тела принадлежат 21-летнему футболисту из Перта. Согласно информации в английских СМИ, это несчастный случай. Футболист поскользнулся и упал в океан, гуляя с друзьями по скалам еще 2 января. Когда они попытались его вытащить, на человека напала акула.

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Биригитти играл за колледж Хастинга и в 2016 и 2017 годах становился чемпионом Австралии.

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